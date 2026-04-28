La scheda microSD Express Samsung P9 per Nintendo Switch 2 è al minimo storico su Amazon

La scheda microSD Samsung P9 compatibile con Nintendo Switch 2 è su Amazon a 52,20 € rispetto al prezzo mediano di 66,86 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Resistente, affidabile e tempi di caricamento rapidissimi

Questa microSD è indispensabile se hai bisogno di installare più giochi e hai quindi bisogno di espandere lo spazio di archiviazione. In questo caso si tratta della versione da 256 GB. Ricordiamo per correttezza che le microSD Express sono l'unico formato compatibile con Nintendo Switch 2, quindi le vecchie microSD non possono essere utilizzate su questa console. Questa versione offre tempi di caricamento davvero rapidi da 800 MB/s e un gameplay fluido senza interruzioni.

Scheda microSD Samsung P9

Inoltre, la protezione a 6 livelli protegge i tuoi giochi da temperature estreme, cadute, usura o acqua. Per utilizzarla, basterà inserire la scheda nello slot della console e semplicemente sfruttare lo spazio di archiviazione in modo semplice e diretto. Nel complesso, quindi, si tratta di un prodotto che dovresti assolutamente possedere.