Svelato il design dei nuovi occhiali Samsung: emergono anche le prime specifiche tecniche

Recentemente sono trapelati i primi render dei prossimi occhiali Samsung, con nome in codice "Jinju". Questo nuovo prodotto fa parte dei Galaxy Glasses che verranno probabilmente presentati entro l'anno, insieme a un'altra versione con display micro-LED e altre caratteristiche. Il modello che stiamo per mostrarvi, invece, non ha un display ma dovrebbe essere dotato di fotocamere Sony, lenti fotocromatiche transition e altre caratteristiche che riportiamo tra poco.

Design e caratteristiche I render sono stati condivisi dai colleghi di Android Headlines. Si tratta più precisamente di immagini basate su foto reali di un prototipo, quindi dovremmo aspettarci un design coerente, salvo eventuali piccole variazioni. Galaxy Glasses Come potete vedere, gli occhiali sono molto simili ai Ray-Ban di Meta, ma funzioneranno sulla piattaforma Android XR. Il loro nome in codice è "Jinju" e non prevedono un display, a differenza di un secondo modello che ne sarà dotato (nome in codice "Haean", il cui debutto è previsto per il 2027). Gli occhiali dovrebbero essere dotati di microfoni, altoparlanti e fotocamere, mentre le montature saranno realizzate in collaborazione con Warby Parker o Gentle Monster, ma restiamo in attesa di informazioni più concrete. Occhiali Samsung Ad ogni modo, probabilmente ne sapremo di più il prossimo mese al Google I/O previsto dal 19 al 20 maggio. Gemini giocherà sicuramente un ruolo cruciale: ci aspettiamo che sia in grado di fornire traduzioni in tempo reale, informare gli utenti e offrire indicazioni stradali tramite Google Maps, tra le varie cose. Annunciate le date dell'evento Google I/O 2026: come seguirlo e cosa aspettarsi