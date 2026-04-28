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La Deluxe Edition di Double Dragon Revive per Nintendo Switch è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo della Deluxe Edition di Double Dragon Revive per Nintendo Switch.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/04/2026
Double Dragon Revive
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Su Amazon, oggi, è disponibile e presente una promo che fa calare il prezzo della Deluxe Edition di Double Dragon Revive per Nintendo Switch: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29%, per un costo totale e finale d'acquisto di 26,10€ (minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Double Dragon Revive riporta in vita uno dei franchise più iconici dei picchiaduro a scorrimento, reinventandolo con uno stile moderno e accattivante. I leggendari fratelli Lee tornano protagonisti in un'avventura che unisce nostalgia e innovazione, grazie a una grafica completamente rinnovata in 3D che reinterpreta personaggi e ambientazioni storiche con grande cura.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gameplay mantiene la struttura classica a scorrimento orizzontale, ma introduce miglioramenti significativi nei controlli e nel bilanciamento. Il risultato è un'esperienza accessibile ai nuovi giocatori, ma allo stesso tempo profonda e soddisfacente per i veterani. Il lavoro di Arc System Works garantisce un sistema di combattimento fluido, preciso e ricco di possibilità.

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L'azione è intensa e dinamica: non basta premere i tasti a caso, ma è fondamentale studiare i movimenti dei nemici, riconoscere i loro pattern e scegliere il momento giusto per attaccare.

Questa componente strategica aggiunge profondità agli scontri, rendendoli sempre coinvolgenti. Durante i livelli, è possibile raccogliere armi e sfruttare elementi ambientali per avere la meglio sugli avversari. Qui la nostra recensione.

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