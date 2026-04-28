Sonic Racing: CrossWorlds sta per ricevere un nuovo update a tema Like a Dragon

Sega ha annunciato il prossimo arrivo del nuovo update di Sonic Racing: CrossWorlds, incentrato sulla serie Like a Dragon e con protagonista Goro Majima, che sarà disponibile il 30 aprile alle ore 2:00 del mattino italiane.
Il pacchetto "Captain Majima Content Drop" per Sonic Racing: CrossWorlds introduce il personaggio in questione come nuovo pilota utilizzabili all'interno del gioco di corse arcade di Sega, con Goro Majima (Captain Majima) come personaggio e anche il suo veicolo speciale, Goromaru.
Oltre a questi, sono in arrivo anche emote e suoni speciali a tema, per caratterizzare ulteriormente questi elementi aggiuntivi che espandono ulteriormente i contenuti del gioco.
Continua l'espansione del gioco
Per celebrare l'arrivo del DLC Captain Majima Content Drop, Sonic Racing: CrossWorlds terrà anche un evento speciale dedicato proprio a questi nuovi contenuti, con il lancio di "Captain Majima Festival" previsto dal 30 aprile al 3 maggio.
Durante questo periodo, sarà possibile prendere parte a corse che rientrano nell'evento speciale a tema, con la possibilità di ottenere varie ricompense.
Oltre a questa iniziativa, Sega ha annunciato un weekend gratuito per Sonic Racing: CrossWorlds, che consentirà a tutti di lanciarsi all'interno del gioco di corse arcade a base di icone Sega.
Dal 30 aprile alle ore 19:00 al 4 maggio alla stessa ora sarà possibile scaricare a giocare alla versione completa di Sonic Racing: CrossWorlds, all'interno della speciale promozione della Golden Week di Sega, che prevede anche vari sconti nel medesimo periodo su Steam.
Nei giorni scorsi abbiamo visto l'arrivo del DLC di Mega Man per il titolo in questione, dopo l'aggiornamento gratuito con Tangle e Whisper.