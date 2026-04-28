Sonic Racing: CrossWorlds sta per ricevere un nuovo update a tema Like a Dragon

Sega ha annunciato il prossimo arrivo del nuovo update di Sonic Racing: CrossWorlds, incentrato sulla serie Like a Dragon e con protagonista Goro Majima, che sarà disponibile il 30 aprile alle ore 2:00 del mattino italiane.

Il pacchetto "Captain Majima Content Drop" per Sonic Racing: CrossWorlds introduce il personaggio in questione come nuovo pilota utilizzabili all'interno del gioco di corse arcade di Sega, con Goro Majima (Captain Majima) come personaggio e anche il suo veicolo speciale, Goromaru.

Oltre a questi, sono in arrivo anche emote e suoni speciali a tema, per caratterizzare ulteriormente questi elementi aggiuntivi che espandono ulteriormente i contenuti del gioco.