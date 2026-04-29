SEGA annuncia che con Goro Majima, Sonic Racing: CrossWorlds avrà un weekend di prova su Steam

Il pacchetto gratuito includerà il personaggio giocabile, il suo veicolo personale denominato Goromaru e una serie di emote e suoni peculiari. Per ottenere i contenuti sarà sufficiente aggiornare il gioco all'ultima versione: il download avverrà in automatico per tutti i possessori del titolo, sia nell'edizione Standard (fisica o digitale) che nella Digital Deluxe.

Altri dettagli sul DLC

Il lancio dell'aggiornamento coinciderà con diverse iniziative promozionali. Da venerdì 1° maggio fino a lunedì 4 maggio sarà attivo un evento che permetterà ai giocatori di accumulare Punti Festival, i quali potranno essere scambiati per ottenere adesivi e vari gadget all'interno del gioco.

Majima e la sua auto

L'azienda ha inoltre previsto un periodo di prova gratuita su Steam: il "Weekend gratis" dedicato a Sonic Racing: CrossWorlds inizierà alle 19:00 del 30 aprile e si concluderà alla stessa ora del 4 maggio. Sempre sulla piattaforma Valve, in occasione dei saldi per la Golden Week di SEGA, il gioco è attualmente acquistabile con uno sconto del 40%, promozione che rimarrà valida fino alle 19:00 di giovedì 7 maggio.

Sonic Racing: CrossWorlds è attualmente disponibile in formato fisico e digitale su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC a partire da 69,99 euro. Le versioni per la famiglia di console Nintendo Switch (inclusi i modelli OLED e Lite) sono proposte a partire da 59,99 euro. È infine disponibile anche una Nintendo Switch 2 Edition, sia in formato fisico che digitale, al prezzo di 69,99 euro.

Per altri dettagli, leggete la nostra recensione di Sonic Racing: CrossWorlds.