Stranger Things: Storie dal 1985 è stato rinnovato alla Stagione 2: arriverà presto ed è solo l'inizio

Stranger Things è certamente una delle IP più importanti e di successo di Netflix, quindi non stupisce nessuno che - con la conclusione della serie TV live-action - la piattaforma di video streaming abbia messo in campo uno spin-off. Parliamo ovviamente di Stranger Things: Storie dal 1985 , di cui è già disponibile una prima stagione.

Le parole del produttore di Stranger Things: Storie dal 1985

La seconda stagione di Stranger Things: Storie dal 1985 arriverà già quest'anno, in un periodo non meglio precisato dell'autunno 2026. La serie proporrà ancora una volta un'avventura per i ragazzi di Hawkins.

Parlando con il The Hollywood Reporter, lo showrunner Eric Robles ha parlato del fatto che ci sono piani a lungo termine per la serie animata, che vanno oltre la seconda stagione per ora confermata. "Sarà un viaggio davvero divertente per la storia che voglio raccontare", ha detto Robles. "Ma non ho intenzione di tirarla troppo per le lunghe. Ti sto dando una risposta molto vaga, ma ho un'idea di cosa mi sembri giusto, creativamente parlando, riguardo all'introduzione di Nikki Baxter - il fatto che lei non ci sia più [nella serie TV live action] e cosa questo significhi."

"Tecnicamente, lei non rientra nella linea temporale. Non è previsto, nel senso che questo progetto è stato sviluppato mentre i Duffer erano nella fase di post-produzione della quarta stagione. Quello che posso dire è che comprendo la responsabilità di concludere correttamente questa storia per questa serie - ciò che i ragazzi elaborano, come vanno avanti dopo, come si colleghi perfettamente alla terza stagione e perché non parlino di lei."

Ricordiamo infine che Stranger Things: The First Shadow è confermato su Netflix: un ultimo pezzo per finire il puzzle.