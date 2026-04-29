Il monitor Acer da 27" con display FullHD, refresh rate da 120Hz e tempo di risposta di 1ms è in promo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor Acer da 27" che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 15% per un costo finale d'acquisto di 84,90€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedendo alla pagina del prodotto dal banner qui sotto: Il monitor Acer da 27" è dotato di risoluzione Full HD (1920x1080), offre immagini nitide e colori ben definiti, ideali per guardare film, serie TV o giocare con una buona qualità visiva. Uno dei suoi punti di forza è la frequenza di aggiornamento a 120 Hz, che garantisce una visualizzazione fluida e riduce l'affaticamento degli occhi, soprattutto durante utilizzi prolungati.
Ulteriori dettagli sul monitor
Il tempo di risposta di 1 ms contribuisce a eliminare sfocature e scie nei movimenti rapidi, migliorando la chiarezza nelle scene dinamiche. Inoltre, la tecnologia AdaptiveSync sincronizza il frame rate del monitor con quello della scheda grafica, riducendo fenomeni come tearing e stuttering per un'esperienza più stabile.
Dal punto di vista pratico, il monitor supporta il montaggio VESA, permettendo di fissarlo a parete e risparmiare spazio sulla scrivania. Il supporto inclinabile consente inoltre di regolare facilmente l'angolo di visione, migliorando comfort ed ergonomia durante l'utilizzo quotidiano.