Samsung porta sul suo Exynos 2600 l'ENSS e l'NFG per potenziare il gaming su mobile tramite l'intelligenza artificiale

L'industria dei processori accoglie una nuova sfida lanciata da Samsung con il suo Exynos 2600. La novità è rappresentata dall'introduzione di due tecnologie proprietarie: ENSS (Exynos Neural Super Sampling) e NFG (Neural Frame Generation).
La prima, una funzione simile al DLSS di NVIDIA, sfrutta reti neurali per effettuare l'upscaling delle immagini, garantendo prestazioni superiori del 15% rispetto ai chip concorrenti nei test effettuati su 3DMark Steel Nomad Lite.
La tecnologia NFG, invece, si occupa dell'interpolazione dei frame: il sistema utilizza le informazioni visive per inserire un fotogramma generato dall'IA tra quelli originali, garantendo una fluidità maggiore.
Ulteriori vantaggi dell'introduzione di ENSS e NFG sul Samsung Exynos 2600
L'adozione di ENSS e NFG non si limita a migliorare la fluidità, ma punta anche a ridurre il carico di lavoro sulla GPU, incrementando l'efficienza energetica e riducendo il consumo di batteria. I risultati preliminari sono promettenti: nei test con ray tracing attivo sulla piattaforma Basemark Power Board, l'Exynos 2600 è riuscito a conquistare la prima posizione assoluta.
Tuttavia, emerge una criticità significativa legata all'ecosistema software. Nonostante la potenza bruta sia evidente, mancano applicazioni e giochi in grado di sfruttare nativamente queste tecnologie.
Mentre i competitor dimostrano che chipset come lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 possono emulare titoli complessi come Resident Evil Requiem, Samsung si trova a fronteggiare una carenza di porting ufficiali..
Quali sono i rischi di questa strategia di Samsung per il suo Exynos 2600?
Il rischio concreto è che l'imponente investimento di risorse di Samsung nell'Exynos 2600 possa risultare vanificato se gli sviluppatori non mostreranno lo stesso interesse riservato ad Apple, ad iOS e dunque agli iPhone.
Senza un supporto software a lungo termine e una collaborazione stretta tra Samsung e Google, le straordinarie capacità di upscaling e generazione frame dell'IA coreana potrebbero rimanere confinate ai soli carichi di lavoro sintetici. Voi che cosa ne pensate di questo argomento? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti qui in basso.