Samsung porta sul suo Exynos 2600 l'ENSS e l'NFG per potenziare il gaming su mobile tramite l'intelligenza artificiale

L'industria dei processori accoglie una nuova sfida lanciata da Samsung con il suo Exynos 2600. La novità è rappresentata dall'introduzione di due tecnologie proprietarie : ENSS (Exynos Neural Super Sampling) e NFG (Neural Frame Generation).

Ulteriori vantaggi dell'introduzione di ENSS e NFG sul Samsung Exynos 2600

L'adozione di ENSS e NFG non si limita a migliorare la fluidità, ma punta anche a ridurre il carico di lavoro sulla GPU, incrementando l'efficienza energetica e riducendo il consumo di batteria. I risultati preliminari sono promettenti: nei test con ray tracing attivo sulla piattaforma Basemark Power Board, l'Exynos 2600 è riuscito a conquistare la prima posizione assoluta.

Tuttavia, emerge una criticità significativa legata all'ecosistema software. Nonostante la potenza bruta sia evidente, mancano applicazioni e giochi in grado di sfruttare nativamente queste tecnologie.

Mentre i competitor dimostrano che chipset come lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 possono emulare titoli complessi come Resident Evil Requiem, Samsung si trova a fronteggiare una carenza di porting ufficiali..