ASUS annuncia ROG Cetra Open Wireless, gli auricolari che puntano su gaming e ascolto outdoor

ASUS amplia la linea Republic of Gamers con i nuovi ROG Cetra Open Wireless, auricolari wireless progettati per combinare utilizzo gaming, ascolto musicale e attività all'aperto. Il prodotto si inserisce in un segmento sempre più competitivo, dove comfort, latenza ridotta e versatilità stanno assumendo un ruolo centrale anche oltre il tradizionale mercato degli accessori da gioco. La particolarità del modello è il design open-ear, soluzione che permette di mantenere una maggiore percezione dei rumori circostanti durante l'utilizzo. Una scelta che guarda sia ai giocatori sia a chi utilizza auricolari durante allenamenti, spostamenti o lavoro quotidiano.
ASUS ROG Cetra Open Wireless integra doppia connessione e driver DLC
Uno degli elementi principali dei nuovi auricolari è la connettività Dual-Mode. Gli utenti possono scegliere tra il collegamento Bluetooth oppure la tecnologia wireless proprietaria ROG SpeedNova a 2,4 GHz, pensata per ridurre la latenza durante il gaming.
Secondo ASUS, la connessione a 2,4 GHz migliora la sincronizzazione tra audio e immagini a schermo, caratteristica particolarmente rilevante nei giochi competitivi dove i tempi di risposta possono incidere sull'esperienza complessiva. Nella confezione è incluso anche un dongle USB-C compatibile con la ricarica passthrough, che consente di alimentare il dispositivo mantenendo attiva la connessione wireless.
Sul fronte audio, gli auricolari adottano driver da 14,2 millimetri con rivestimento DLC, acronimo di diamond-like carbon. Questa tecnologia viene utilizzata per aumentare rigidità e precisione del diaframma, con l'obiettivo di migliorare la resa sonora limitando le distorsioni. ASUS parla di una riproduzione più dettagliata delle frequenze alte e di bassi più presenti rispetto alle soluzioni tradizionali.
La dotazione include anche diverse modalità audio integrate. Phantom Bass interviene sulla resa delle basse frequenze, mentre Immersion Mode prova a ridurre l'impatto dei rumori ambientali durante l'ascolto. Il controllo avviene tramite pulsanti fisici invece dei più diffusi comandi touch. La scelta punta a evitare pressioni accidentali durante allenamenti o sessioni di gioco intense, oltre a garantire il funzionamento anche in presenza di pioggia o sudore.
Gli auricolari sono certificati IPX5 contro schizzi e umidità e vengono forniti con archetti ergonomici in silicone e un laccetto removibile riflettente pensato per l'utilizzo outdoor. L'autonomia dichiarata raggiunge le 16 ore in modalità Bluetooth con illuminazione RGB disattivata e microfono silenziato. ASUS indica inoltre una ricarica rapida da 15 minuti sufficiente per circa tre ore di utilizzo.
I nuovi ROG Cetra Open Wireless sono già disponibili sul mercato italiano al prezzo consigliato di 209,90 euro.
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