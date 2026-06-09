ASUS annuncia ROG Cetra Open Wireless, gli auricolari che puntano su gaming e ascolto outdoor

ASUS amplia la linea Republic of Gamers con i nuovi ROG Cetra Open Wireless, auricolari wireless progettati per combinare utilizzo gaming, ascolto musicale e attività all'aperto. Il prodotto si inserisce in un segmento sempre più competitivo, dove comfort, latenza ridotta e versatilità stanno assumendo un ruolo centrale anche oltre il tradizionale mercato degli accessori da gioco. La particolarità del modello è il design open-ear, soluzione che permette di mantenere una maggiore percezione dei rumori circostanti durante l'utilizzo. Una scelta che guarda sia ai giocatori sia a chi utilizza auricolari durante allenamenti, spostamenti o lavoro quotidiano.