Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition annunciato per Nintendo Switch 2

La versione digitale sarà disponibile dal 23 giugno al prezzo di 39,99 euro , con uno sconto a 29,99 euro per chi lo acquisterà entro il 7 luglio. È prevista anche un'edizione fisica , in arrivo il 28 agosto.

Dante, Nero e Vergil arrivano su Switch 2

Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition include il contenuto aggiuntivo con protagonista Vergil come personaggio giocabile, insieme a numerosi bonus come nuovi colori per i costumi, provocazioni speciali e tracce musicali da battaglia. Confermati inoltre i 60 fps sia in modalità TV sia in portatile.

Già disponibile su PlayStation, Xbox e PC dal 2018, Devil May Cry 5 è un action frenetico caratterizzato da combattimenti spettacolari e un ritmo serrato. La storia ruota attorno all'invasione demoniaca scatenata dall'albero infernale Qliphoth, che costringe Dante, Nero e il misterioso V a unire le forze per fermare una minaccia capace di travolgere il mondo umano.

Il gameplay alterna combo aeree, abilità uniche per ciascun personaggio e un sistema di ranking che premia lo stile e la creatività del giocatore. Grazie al RE Engine, animazioni e scenari risultano fluidi e dettagliati, mantenendo leggibile l'azione anche nei momenti più caotici. L'edizione Devil Hunter arricchisce il pacchetto con Vergil giocabile e ulteriori contenuti extra. Ecco la nostra recensione.