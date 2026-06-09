Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition annunciato per Nintendo Switch 2

Capcom ha annunciato Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, una riedizione del suo acclamato action pensata appositamente per Nintendo Switch 2.
La versione digitale sarà disponibile dal 23 giugno al prezzo di 39,99 euro, con uno sconto a 29,99 euro per chi lo acquisterà entro il 7 luglio. È prevista anche un'edizione fisica, in arrivo il 28 agosto.
Dante, Nero e Vergil arrivano su Switch 2
Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition include il contenuto aggiuntivo con protagonista Vergil come personaggio giocabile, insieme a numerosi bonus come nuovi colori per i costumi, provocazioni speciali e tracce musicali da battaglia. Confermati inoltre i 60 fps sia in modalità TV sia in portatile.
Già disponibile su PlayStation, Xbox e PC dal 2018, Devil May Cry 5 è un action frenetico caratterizzato da combattimenti spettacolari e un ritmo serrato. La storia ruota attorno all'invasione demoniaca scatenata dall'albero infernale Qliphoth, che costringe Dante, Nero e il misterioso V a unire le forze per fermare una minaccia capace di travolgere il mondo umano.
Il gameplay alterna combo aeree, abilità uniche per ciascun personaggio e un sistema di ranking che premia lo stile e la creatività del giocatore. Grazie al RE Engine, animazioni e scenari risultano fluidi e dettagliati, mantenendo leggibile l'azione anche nei momenti più caotici. L'edizione Devil Hunter arricchisce il pacchetto con Vergil giocabile e ulteriori contenuti extra. Ecco la nostra recensione.
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