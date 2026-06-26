Devil May Cry 5 su Nintendo Switch 2 promosso da Digital Foundry: surclassa la versione PS4

Capcom ormai è lanciatissima nel portare tutti i suoi giochi maggiori degli ultimi anni su Nintendo Switch 2, con delle conversioni nella maggior parte dei casi convincenti. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition conferma la regola secondo Digital Foundry, che parla di una versione che, seppur non perfetta, è ben ottimizzata e surclassa facilmente quella per PS4 sotto vari aspetti.
Il punto di forza della versione Switch 2 sono le prestazioni. In modalità docked a 60Hz il gioco mantiene un framearte solido e costante 60fps, un netto passo avanti rispetto alla versione PS4, spesso instabile. Capcom ha scelto di non proporre un frame rate sbloccato come per Pragmata e altri titoli, privilegiando la stabilità e la coerenza dell'input lag. Anche i caricamenti beneficiano enormemente dell'hardware più moderno: le attese, lunghissime su PS4, qui si riducono a pochi secondi appena percepibili.
Bene in portatile e in docked a 60 fps, meno convincente nella modalità a 120Hz
Sul fronte visivo emergono alcune particolarità, come una luminosità più elevata rispetto alle altre piattaforme, un comportamento già osservato in altri titoli creati con il RE Engine su Switch 2. L'immagine sembra ricostruita tramite DLSS partendo da una risoluzione interna di circa 540p, ma il risultato finale per Oliver Mackenzie di Digital Foundry è sorprendentemente pulito e, per certi versi, più stabile della versione PS4, spesso afflitta da aliasing. Naturalmente, la versione PS5 resta superiore, ma il margine suggerisce che ci sarebbe spazio per una risoluzione interna più alta.
Meno convincente la modalità ad alto frame rate: attivando l'uscita a 120Hz, il gioco passa automaticamente a un frame rate sbloccato che oscilla tra 80 e 90fps, producendo un'esperienza irregolare e con stutter, complice anche l'assenza di VRR sull'uscita TV della console.
In portatile, invece, il gioco scende a una risoluzione interna di circa 360p ricostruita a 720p tramite DLSS: l'immagine risulta più morbida e con qualche artefatto nei movimenti rapidi, ma le prestazioni restano eccellenti e l'esperienza complessivamente molto godibile.
Nel complesso, Digital Foundry promuove la versione Switch 2 come un port riuscito e ben ottimizzato: non spinge davvero l'hardware della console al limite, ma offre prestazioni superiori alle versioni last‑gen e un equilibrio convincente tra qualità visiva e fluidità, confermando la buona forma di Capcom nelle conversioni per la nuova console Nintendo.
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