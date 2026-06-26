Devil May Cry 5 su Nintendo Switch 2 promosso da Digital Foundry: surclassa la versione PS4

Capcom ormai è lanciatissima nel portare tutti i suoi giochi maggiori degli ultimi anni su Nintendo Switch 2, con delle conversioni nella maggior parte dei casi convincenti. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition conferma la regola secondo Digital Foundry, che parla di una versione che, seppur non perfetta, è ben ottimizzata e surclassa facilmente quella per PS4 sotto vari aspetti.

Il punto di forza della versione Switch 2 sono le prestazioni. In modalità docked a 60Hz il gioco mantiene un framearte solido e costante 60fps, un netto passo avanti rispetto alla versione PS4, spesso instabile. Capcom ha scelto di non proporre un frame rate sbloccato come per Pragmata e altri titoli, privilegiando la stabilità e la coerenza dell'input lag. Anche i caricamenti beneficiano enormemente dell'hardware più moderno: le attese, lunghissime su PS4, qui si riducono a pochi secondi appena percepibili.