Pragmata su Nintendo Switch 2 analizzato da Digital Foundry e a confronto con PS5 e Xbox Series S

Secondo gli esperti, il risultato è una conversione ambiziosa , capace di preservare l'identità visiva del gioco e sorprendere in alcuni aspetti, pur inevitabilmente segnata da compromessi più o meno evidenti , specialmente in modalità portatile.

Digital Foundry ha pubblicato un'approfondita analisi tecnica di Pragmata per Nintendo Switch 2 , affiancandola a un c onfronto con le versioni PS5 e Xbox Series S .

La versione Switch 2 sorprende per la qualità visiva, ma non convince su prestazioni e modalità portatile

Stando a Digital Foundry, rispetto alla modalità performance di PS5, la versione Switch 2 presenta tagli netti: l'occlusione ambientale è quasi assente, rendendo le scene più piatte; le ombre sono meno definite e molti oggetti non ne proiettano affatto; la global illumination è semplificata e ricorda i preset bassi della versione PC senza ray tracing. Anche i riflessi in screen-space risultano più grezzi e a bassa risoluzione. La geometria degli asset è stata ridotta, con modelli più spigolosi e texture meno dettagliate, soprattutto nelle cutscene e negli ambienti più ricchi. Il sacrificio più evidente riguarda però i capelli: la tecnologia strand-based è stata rimossa in favore di un sistema a "card", molto più semplice e meno naturale, un limite particolarmente visibile dato il ruolo centrale di Diana.

Nonostante ciò, la qualità dell'immagine in modalità docked sorprende: grazie al DLSS di NVIDIA, Switch 2 riesce a ricostruire un output 1080p partendo da 540p, spesso con risultati più puliti della PS5 in modalità performance, che utilizza un upscaling meno avanzato. L'immagine è più morbida, ma coerente e con specularità ben definite.

Invece, le prestazioni rappresentano il vero punto debole. Il frame-rate è sbloccato e molto variabile: nelle aree esterne oscilla tra 30 e 40fps, mentre negli interni può salire verso i 50-60fps. L'assenza di un cap a 30 o 40fps rende l'esperienza poco stabile.

Nel confronto con Xbox Series S, Switch 2 in docked mostra punti di forza e debolezza: l'immagine è più pulita grazie al DLSS e alcune texture risultano meglio preservate, ma Series S mantiene un solido 60fps, evidenziando i limiti prestazionali della console Nintendo.

Il quadro peggiora in modalità portatile: la risoluzione interna scende a circa 360p e, pur con l'aiuto del DLSS, l'immagine resta impastata e soggetta ad aliasing. Anche il frame-rate tende a stabilizzarsi sui 30fps, con cali percepibili. Inoltre, il VRR non sembra funzionare correttamente, poiché il gioco non produce una sequenza di frame abbastanza stabile da rientrare nella finestra operativa della tecnologia.