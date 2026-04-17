Annunciata la data di uscita di Trails in the Sky 2nd Chapter su PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e Steam

Il remake del secondo capitolo della saga approderà in tutto il mondo su PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (via Steam) il prossimo 17 settembre , praticamente un anno dopo l'uscita del precedente episodio. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ufficiale, visibile nel player sottostante.

GungHo Online Entertainment e Nihon Falcom hanno annunciato la data di uscita di Trails in the Sky 2nd Chapter .

Confermate le edizioni fisiche e una remaster dell’originale Trails in the Sky

In Nord America ed Europa il gioco verrà pubblicato in formato digitale su tutte le piattaforme e anche in versione fisica per PS5, Switch e Switch 2. Maggiori dettagli su preordini ed edizioni per il nostro territorio verranno comunicati in seguito.

Interessante notare che in Giappone i preordini garantiranno come bonus la versione rimasterizzata dell'originale The Legend of Heroes: Trails in the Sky (da non confondere con il remake uscito l'anno scorso), con risoluzione migliorata e modalità a velocità aumentata per battaglie e dialoghi. È plausibile che questa remaster venga pubblicata anche separatamente, ma al momento non ci sono conferme. Come fa notare Gematsu, non è detto che in Occidente riceveremo lo stesso trattamento a causa di un possibile conflitto di diritti, dato che i giochi originali furono pubblicati da XSEED in Europa e Nord America.

Trails in the Sky 2nd Chapter è il remake di The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, pubblicato originariamente nel 2006 in Giappone e nel 2015 in Occidente, e sequel diretto di Trails in the Sky del 2004. Il titolo presenta un comparto grafico moderno ricreato da zero e introduce diverse novità sul fronte del gameplay e dei contenuti.

La storia riprende immediatamente dopo gli eventi del primo capitolo: la protagonista Estelle intraprende un viaggio che la porterà attraverso il continente, affrontando la misteriosa organizzazione Ouroboros, decisa a gettare Liberl nel caos e scatenare la più grande crisi nella storia della nazione.