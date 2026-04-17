Annunciata la data di uscita di Trails in the Sky 2nd Chapter su PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e Steam

GungHo Online Entertainment e Nihon Falcom hanno annunciato la data di uscita di Trails in the Sky 2nd Chapter.
Il remake del secondo capitolo della saga approderà in tutto il mondo su PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (via Steam) il prossimo 17 settembre, praticamente un anno dopo l'uscita del precedente episodio. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer ufficiale, visibile nel player sottostante.
Confermate le edizioni fisiche e una remaster dell’originale Trails in the Sky
In Nord America ed Europa il gioco verrà pubblicato in formato digitale su tutte le piattaforme e anche in versione fisica per PS5, Switch e Switch 2. Maggiori dettagli su preordini ed edizioni per il nostro territorio verranno comunicati in seguito.
Interessante notare che in Giappone i preordini garantiranno come bonus la versione rimasterizzata dell'originale The Legend of Heroes: Trails in the Sky (da non confondere con il remake uscito l'anno scorso), con risoluzione migliorata e modalità a velocità aumentata per battaglie e dialoghi. È plausibile che questa remaster venga pubblicata anche separatamente, ma al momento non ci sono conferme. Come fa notare Gematsu, non è detto che in Occidente riceveremo lo stesso trattamento a causa di un possibile conflitto di diritti, dato che i giochi originali furono pubblicati da XSEED in Europa e Nord America.
Trails in the Sky 2nd Chapter è il remake di The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC, pubblicato originariamente nel 2006 in Giappone e nel 2015 in Occidente, e sequel diretto di Trails in the Sky del 2004. Il titolo presenta un comparto grafico moderno ricreato da zero e introduce diverse novità sul fronte del gameplay e dei contenuti.
La storia riprende immediatamente dopo gli eventi del primo capitolo: la protagonista Estelle intraprende un viaggio che la porterà attraverso il continente, affrontando la misteriosa organizzazione Ouroboros, decisa a gettare Liberl nel caos e scatenare la più grande crisi nella storia della nazione.