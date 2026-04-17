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Game Pass potrebbe introdurre un abbonamento con soli giochi Xbox Studios e bundle con Netflix

Un nuovo report di The Verge suggerisce importanti cambiamenti per Xbox Game Pass: tra le ipotesi un abbonamento dedicato ai soli giochi Xbox Studios e possibili bundle con servizi esterni come Netflix, voluti dalla CEO Asha Sharma.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   17/04/2026
Immagine pubblicitaria del Game Pass

Un nuovo report di The Verge torna a parlare dei possibili cambiamenti in arrivo per Xbox Game Pass, apparentemente fortemente voluti da Asha Sharma, che secondo le fonti potrebbero essere introdotti già nel breve periodo.

Per chi si fosse perso gli sviluppi recenti, nei giorni scorsi la testata ha pubblicato un presunto memo interno della nuova CEO di Microsoft Gaming, in cui si afferma che il servizio, pur rimanendo centrale nella strategia Xbox, è diventato troppo costoso per i giocatori e necessita di modifiche che lo rendano più accessibile e flessibile. Tra le ipotesi al vaglio ci sarebbero un abbonamento che includa esclusivamente i giochi degli Xbox Studios e, potenzialmente, anche dei bundle con servizi esterni come Netflix.

Microsoft sta già discutendo con Netflix dei possibili pacchetti

Come forse ricorderete, in realtà non è la prima volta che si parla di un potenziale abbonamento con solo giochi first party a un prezzo più contenuto: a fine marzo erano stati avvistati dei riferimenti nel backend di Microsoft per una nuova sottoscrizione con nome in codice "Triton" e già una prima lista di giochi inclusi. Una sottoscrizione simile potrebbe essere quel tassello in più che potrebbe garantire la "flessibilità" voluta dal boss di Xbox.

Asha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gaming
Asha Sharma, la nuova CEO di Microsoft Gaming

The Verge, inoltre, suggerisce anche il possibile arrivo di bundle con inclusi servizi di terze parti, come ad esempio Netflix. Indiscrezioni simili erano state lanciate dalla testata già a febbraio e sono state per certi versi rafforzate dalle dichiarazioni di Greg Peters, co-CEO di Netflix, che il mese scorso ha dichiarato al The Information che lui e Asha Sharma hanno "valutato alcune idee" per una possibile collaborazione basata su bundle con Game Pass + Netflix.

Xbox starebbe pianificando enormi investimenti per ricostruire e unificare la piattaforma Xbox starebbe pianificando enormi investimenti per ricostruire e unificare la piattaforma

Infine, il report accenna anche alla possibilità che i prossimi Call of Duty non arrivino su Xbox Game Pass al lancio. Una scelta che avrebbe pesato sull'aumento di prezzo di Game Pass Premium lo scorso anno e che, secondo The Verge, sarebbe stata oggetto di discussioni interne particolarmente accese all'interno di Microsoft.

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