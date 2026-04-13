Xbox Game Pass sarebbe "troppo costoso", la CEO Asha Sharma vuole un modello "più flessibile"

The Verge ha pubblicato un memo interno inviato allo staff Xbox da Asha Sharma, CEO di Microsoft Gaming, in cui si afferma che Xbox Game Pass è "diventato troppo costoso per i giocatori". Nel documento, Sharma anticipa l'arrivo di cambiamenti sia nel breve che nel lungo periodo, con l'obiettivo di trasformare il servizio in "un sistema più flessibile".

"Il Game Pass è centrale nel valore dell'offerta gaming su Xbox. È però chiaro che l'attuale modello non sarà quello definitivo", si legge nel memo riportato da The Verge. "Nel breve periodo, Game Pass è diventato troppo costoso per i giocatori, quindi serve un nuovo equilibrio di valore. Nel lungo periodo, evolveremo Game Pass in un sistema più flessibile, ma ci vorrà tempo per testare e capire la direzione giusta".