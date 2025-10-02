Xbox Game Pass con pubblicità è uno dei prossimi passi per Microsoft, dice un noto analista

Game Pass sta cambiando e propone nuove tipologie di servizio e, per Ultimate, alza sensibilmente il prezzo (27€ al mese). Non tutti apprezzano l'idea di investire così tanto denaro per i videogiochi, visto che il punto del servizio era che costava molto poco per ciò che offriva. Secondo un noto analista, però, Microsoft potrebbe avere già in mente una soluzione.

Le parole di Ahmad su Game Pass

"La preoccupazione principale per Xbox in questo momento è gestire la transizione da un ecosistema chiuso basato su console a un ecosistema aperto multi-dispositivo. Le vendite di console sono diminuite notevolmente, l'adozione di PC Game Pass è stata lenta e il cloud è ancora visto come un'estensione dei giochi in locale, piuttosto che come un punto di ingresso primario", ha affermato Ahmad. "La scommessa che Microsoft sta facendo è che la sua base di console esistente rimanga fedele a Game Pass a prezzi più elevati (o ai prezzi attuali con Premium), mentre cerca di accelerare la crescita su PC, PS5 e Nitnendo Switch 2 tramite porting day one o successivi a prezzo pieno", ha aggiunto Ahmad.

Ahmad chiude dicendo: "La grande domanda per il futuro è se Game Pass possa essere un prodotto sostenibile al di fuori della console e quale sia il modo migliore per raggiungere questo pubblico. Come minimo, ciò richiederà un costo di ingresso più basso (Essential) e la sperimentazione di offerte solo cloud, supportate da pubblicità o mobile-first".

L'idea quindi di Ahmad è che inevitabilmente Microsoft dovrà fare delle prove con versioni meno costose del servizio e tra i modi per farlo vi è un modello basato su pubblicità, come quello offerto dai servizi di video streaming.

Ricordiamo che Xbox Game Pass aggiunge circa 100 giochi ai vari livelli da ora: la lista completa.