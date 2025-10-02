11

Xbox Game Pass con pubblicità è uno dei prossimi passi per Microsoft, dice un noto analista

Xbox Game Pass sta mutando e secondo alcune analisi potrebbe non aver ancora completato il proprio percorso: pare infatti che Microsoft potrebbe optare anche per una versione con le pubblicità.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   02/10/2025
Game Pass sta cambiando e propone nuove tipologie di servizio e, per Ultimate, alza sensibilmente il prezzo (27€ al mese). Non tutti apprezzano l'idea di investire così tanto denaro per i videogiochi, visto che il punto del servizio era che costava molto poco per ciò che offriva. Secondo un noto analista, però, Microsoft potrebbe avere già in mente una soluzione.

Per Daniel Ahmad di Niko Partners, infatti, Microsoft avrebbe intenzione a un certo punto di proporre un piano di abbonamento con pubblicità, a ovviamente un prezzo più basso.

Le parole di Ahmad su Game Pass

"La preoccupazione principale per Xbox in questo momento è gestire la transizione da un ecosistema chiuso basato su console a un ecosistema aperto multi-dispositivo. Le vendite di console sono diminuite notevolmente, l'adozione di PC Game Pass è stata lenta e il cloud è ancora visto come un'estensione dei giochi in locale, piuttosto che come un punto di ingresso primario", ha affermato Ahmad. "La scommessa che Microsoft sta facendo è che la sua base di console esistente rimanga fedele a Game Pass a prezzi più elevati (o ai prezzi attuali con Premium), mentre cerca di accelerare la crescita su PC, PS5 e Nitnendo Switch 2 tramite porting day one o successivi a prezzo pieno", ha aggiunto Ahmad.

Microsoft annuncia grandi cambiamenti per Xbox Game Pass: aumenti di prezzo e nuovi livelli e contenuti Microsoft annuncia grandi cambiamenti per Xbox Game Pass: aumenti di prezzo e nuovi livelli e contenuti

Ahmad chiude dicendo: "La grande domanda per il futuro è se Game Pass possa essere un prodotto sostenibile al di fuori della console e quale sia il modo migliore per raggiungere questo pubblico. Come minimo, ciò richiederà un costo di ingresso più basso (Essential) e la sperimentazione di offerte solo cloud, supportate da pubblicità o mobile-first".

L'idea quindi di Ahmad è che inevitabilmente Microsoft dovrà fare delle prove con versioni meno costose del servizio e tra i modi per farlo vi è un modello basato su pubblicità, come quello offerto dai servizi di video streaming.

Ricordiamo che Xbox Game Pass aggiunge circa 100 giochi ai vari livelli da ora: la lista completa.

