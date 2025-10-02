Kingdom Come: Deliverance in versione "next-gen" avrebbe un periodo di uscita

Vero la fine di luglio avevano iniziato a circolare una serie di rumor secondo i quali una versione per PS5 di Kingdom Come: Deliverance (titolo del 2018) sarebbe in arrivo, ovviamente non con un semplice port ma con una serie di potenziamenti che avrebbero giustificato questa nuova versione.

Il periodo di uscita presunto del nuovo Kingdom Come: Deliverance

Secondo quanto indicato dalle nuove voci, Kingdom Come: Deliverance in versione di attuale generazione sarebbe previsto per l'inizio del prossimo anno, probabilmente quindi tra gennaio e aprire. Arriverebbe quindi a circa un anno dalla pubblicazione del secondo capitolo della serie che ha colpito giocatori e recensori di tutto il mondo.

Anche se i rumor parlano solo della versione PS5, diamo abbastanza per scontato che il gioco "potenziato" arriverebbe anche su PC e Xbox Series X | S. Sarebbe certamente un modo per convincere i giocatori del secondo capitolo a riscoprire quello più vecchio, aggiornando la grafica e magari anche qualche meccanica se fosse possibile.

C'è anche da capire se questo upgrade sia disponibile solo come nuovo gioco premium a prezzo pieno, se chi possiede il gioco originale possa ottenere l'update gratuitamente oppure se - come accade con vari titoli - si possa pagare una piccola cifra, 10€ ad esempio, per ottenere tutte le novità. Ovviamente per ora sono solo rumor e nulla di ufficiale è emerso, quindi vi suggeriamo di prendere tutto con le pinze.

Ricordiamo che Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of The Forge ci mette a capo di una forgia, come un vero fabbro.