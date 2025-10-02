Treyarch vuole che critichiate Call of Duty Black Ops 7: deve sapere cosa non funziona per tempo

La versione beta di Call of Duty Black Ops 7 inizia oggi, 2 ottobre, e Treyarch ha un solo grande desiderio nei confronti dei giocatori: che siano il più critici possibili - in modo costruttivo, è ovvio - e che aiutino così a notare ogni dettaglio che non funziona e che questo venga sistemato prima del lancio del gioco completo.

Le parole di Treyarch sui feedback di Call of Duty Black Ops 7

Miles Leslie, direttore creativo associato, ha affermato: "Accogliamo tutti i feedback costruttivi: "costruttivi" è la parola chiave in questo caso", dice ridendo. "Ci sono un sacco di fan là fuori dalla nostra community che vogliono darci un sacco di feedback costruttivi e li apprezziamo profondamente. A essere onesti, guarderemo ogni commento".

Leslie spiega che Black Ops 6 è la prova di come le opinioni dei giocatori siano state fondamentali per continuare a migliorare l'opera nel corso degli ultimi dodici mesi. Il Direttore continua dicendo che con Call of Duty Black Ops 7 la cosa non cambierà, anche se ovviamente ricorda che non sempre è possibile modificare qualcosa in tempi rapidi, sebbene venga richiesto da molti giocatori e sebbene Treyarch sia d'accordo con loro.

Alcuni cambiamenti però sono già stati implementati, in base al feedback ricevuto dai giocatori dopo la presentazione del multiplayer di Call of Duty Black Ops 7: nello specifico, i fan hanno dei dubbi per quanto riguarda tutti i nuovi perk legati al movimento e Treyarch ha già ascoltato e fatto qualche piccola correzione per assicurarsi che tutto sia equilibrato.

"Vogliamo che le persone ci dicano che sensazione provano giocando, vogliamo che reagiscano e condividano i loro feedback. Stiamo osservando e ascoltando. Se qualcosa non è ancora perfetto, continueremo a lavorarci. Direi che il feedback che aspetto con più impazienza è quello che non ci aspettiamo, giusto? È per questo che facciamo una beta, per assicurarci che non ci siano punti ciechi".

Sempre in tema di opinioni e feedback, Activision chiede ai fan di Call of Duty su quale sotto-serie si deve basare il film.