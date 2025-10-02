ASUS introduce 3 anni di garanzia sui notebook: come funziona e cosa copre

ASUS ha annunciato una novità piuttosto importante legata all'acquisto dei suoi notebook, ovvero una garanzia prolungata e gratuita di 3 anni. Questo tipo di copertura può garantire maggiore tranquillità ai possessori di un notebook. Le gamme coperte sono diverse ma ci sono alcuni requisiti da rispettare, se volete usufruirne. Vediamo quindi tutto ciò che si deve sapere in merito.
Quali notebook sono coperti
Prima di tutto, possono beneficiare della garanzia di 3 anni tutti coloro che hanno acquistato un notebook a partire dal 1° ottobre 2025. La copertura è valida a livello internazionale nei paesi inclusi nel programma ASUS, tra cui ovviamente l'Italia e altri che potete consultare in questo sito. Le gamme interessate sono: Vivobook, Zenbook, ProArt, TUF Gaming e ROG.
Attenzione, però, perché la garanzia di 3 anni non vale per i prodotti che sono stati fabbricati prima del 01/01/2024. In questo caso dovrete quindi trovare la data di fabbricazione (di seguito vi spieghiamo come fare). Inoltre, la garanzia di 3 anni copre il prodotto principale, quindi il notebook, di conseguenza sono esclusi i componenti consumabili come la batteria. Per quest'ultima la garanzia è di 2 anni.
Requisiti per usufruire della garanzia prolungata
Come vi abbiamo detto, è fondamentale che i prodotti siano stati fabbricati dopo il 1° gennaio 2024. La data di fabbricazione si trova nell'etichetta posta sul retro del notebook, con la dicitura "MFD" nel formato aaaa/mm. In alternativa, potete trovarla anche sulla confezione originale del prodotto.
Chiaramente è necessario fornire anche la prova d'acquisto, che deve essere conforme e valida. La copertura sarà aggiornata dopo la verifica da parte dei team ASUS; nell'area personale MyAsus potrete seguirne l'andamento dopo aver registrato il prodotto. Inoltre, la garanzia di 3 anni vale anche per i prodotti acquistati presso rivenditori partner autorizzati (o direttamente su ASUS eShop).
Ovviamente eventuali danni causati dall'utente o da tecnici non autorizzati (ad esempio per un disassemblaggio o un'impropria installazione) non sono coperti.