ASUS introduce 3 anni di garanzia sui notebook: come funziona e cosa copre

ASUS ha annunciato una novità piuttosto importante legata all'acquisto dei suoi notebook, ovvero una garanzia prolungata e gratuita di 3 anni. Questo tipo di copertura può garantire maggiore tranquillità ai possessori di un notebook. Le gamme coperte sono diverse ma ci sono alcuni requisiti da rispettare, se volete usufruirne. Vediamo quindi tutto ciò che si deve sapere in merito.

Quali notebook sono coperti Prima di tutto, possono beneficiare della garanzia di 3 anni tutti coloro che hanno acquistato un notebook a partire dal 1° ottobre 2025. La copertura è valida a livello internazionale nei paesi inclusi nel programma ASUS, tra cui ovviamente l'Italia e altri che potete consultare in questo sito. Le gamme interessate sono: Vivobook, Zenbook, ProArt, TUF Gaming e ROG. Attenzione, però, perché la garanzia di 3 anni non vale per i prodotti che sono stati fabbricati prima del 01/01/2024. In questo caso dovrete quindi trovare la data di fabbricazione (di seguito vi spieghiamo come fare). Inoltre, la garanzia di 3 anni copre il prodotto principale, quindi il notebook, di conseguenza sono esclusi i componenti consumabili come la batteria. Per quest'ultima la garanzia è di 2 anni.