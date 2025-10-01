ASUS, disponibili i nuovi monitor ROG Strix OLED da 32" e il modello XG27AQDPG da 500 Hz

I nuovi monitor di ASUS Republic of Gamers sono ufficialmente disponibili. Si tratta dei modelli XG32UCWMG e XG32UCWG con pannelli WOLED e refresh rate di 240 Hz e 165 Hz, mentre il nuovo OLED XG27AQDPG ha una frequenza di aggiornamento di ben 500 Hz. Se siete interessati, potete trovarli attraverso i box qui sotto (alcuni indicano una data di consegna diversa, mentre altri non sono ancora disponibili su Amazon, quindi tenete d'occhio la pagina per eventuali aggiornamenti).

Caratteristiche dei monitor ROG Strix OLED XG32UCWMG e XG32UCWG Come vi abbiamo anticipato, questi monitor sono dotati di pannelli 4K WOLED, con tempo di risposta di 0,03ms. Troviamo inoltre il rivestimento TrueBlack Glossy, pensato per ridurre i riflessi senza sacrificare la nitidezza, e la suite integrata OLED Care Pro. Quest'ultima, insieme al sensore Neo Proximity, è pensata per proteggere i pannelli riducendo il rischio di burn-in. Come funziona la tecnologia TrueBlack Glossy Con un tocco è inoltre possibile attivare la modalità FHD eSports, con il refresh rate che può passare rispettivamente a 480 Hz sull'XG32UCWMG e a 330 Hz sull'XG32UCWG. Il supporto riduce l'ingombro sulla scrivania del 45% (facendo un confronto con gli altri modelli ROG OLED da 32"), quindi vi permetterà di avere un setup minimalista e poco invasivo. ASUS XG32UCWMG Con il software DisplayWidget Center è inoltre possibile modificare le impostazioni in base alle proprie preferenze, quindi personalizzare le modalità immagine e altro ancora.

Specifiche del ROG Strix OLED XG27AQDPG Questo monitor da 27" è dotato di un pannello QD-OLED e 1440p, con frequenza di aggiornamento di 500 Hz e un tempo di risposta di 0,03 ms. Anche in questo caso è presente la tecnologia OLED Care Pro, oltre alla funzione Dynamic Brightness Boost per godere di immagini ad alta luminosità. Supporta anche la tecnologia ROG OLED Anti-Flicker 2.0, in grado di ridurre lo sfarfallio dello schermo sfruttando un algoritmo avanzato. Il retro del monitor XG27AQDPG (la parte frontale è uguale all'immagine mostrata poco sopra) La funzione Refresh Rate Cap limita invece la frequenza di aggiornamento del monitor per ridurre lo sgarfallio, con tre intervalli tra cui scegliere: Alto, Medio oppure Off. Lato connettività troviamo DisplayPort 1.4 con Display Stream Compression e HDMI 2.1. ASUS ROG Strix XG27UCG, la recensione del monitor 4K a 160 Hz con Dual Mode e un buon prezzo

Disponibilità e prezzi dei monitor I monitor sono già disponibili per l'acquisto. Il modello XG32UCWMG costa 1.099 €, l'XG32UCWG costa 949 € mentre l'XG27AQDPG è disponibile a 999 €.