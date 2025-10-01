0

Google Pixel 9 è in offerta con 200 € di sconto sul Google Store

Un taglio di prezzo importante rende ancora più conveniente il nuovo Pixel 9: AI Gemini integrata, fotocamera da 50 MP e prestazioni al top con chip Tensor G4.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   01/10/2025
Il Google Pixel 9 è disponibile sul Google Store con una promozione esclusiva che vi permette di acquistarlo con 200 € di sconto rispetto al prezzo abituale, portando il costo del device da 799€ a 599€ (con la possibilità di pagare in 3 rate da 199,67€ grazie a Klarna). Con intelligenza artificiale di nuova generazione, design elegante e aggiornamenti garantiti per 7 anni, è l'occasione perfetta per passare a Pixel. Lo smartphone in questione è acquistabile cliccando su questo link.

L’IA che semplifica la vita

Gemini, l'assistente AI integrato, rende ogni attività più immediata. Potete conversare in modo naturale, fare ricerche semplicemente cerchiando un'immagine o un testo sullo schermo e ricevere risposte contestuali in tempo reale. Con Pixel 9, l'AI entra davvero nella vita di tutti i giorni.

Grazie alla doppia fotocamera da 50 MP, Pixel 9 scatta immagini nitide anche al buio con la modalità Notte, cattura dettagli minimi con la Macro e vi permette di immortalare le stelle con l'Astrofotografia. Il Magic Editor vi consente di spostare soggetti, correggere l'inquadratura o eliminare oggetti indesiderati in pochi istanti.

Prestazioni e batteria di lunga durata

Il chip Google Tensor G4 e i 12 GB di RAM assicurano fluidità in ogni utilizzo, dal multitasking al gaming. Il display Actua da 6,3" con refresh rate a 120 Hz garantisce immagini nitide e scorrevoli, mentre la batteria dura oltre un giorno e può arrivare fino a 100 ore con il Risparmio Energetico Estremo. La ricarica rapida porta lo smartphone a oltre metà autonomia in circa mezz'ora.

Gli aggiornamenti di sicurezza per 7 anni garantiscono protezione costante, mentre il design in vetro e metallo satinato unisce eleganza e resistenza. Lo smartphone è disponibile nei colori Rosa peonia, Aloe e Grigio creta.

