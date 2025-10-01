Google Pixel 9 è in offerta con 200 € di sconto sul Google Store

Il Google Pixel 9 è disponibile sul Google Store con una promozione esclusiva che vi permette di acquistarlo con 200 € di sconto rispetto al prezzo abituale, portando il costo del device da 799€ a 599€ (con la possibilità di pagare in 3 rate da 199,67€ grazie a Klarna). Con intelligenza artificiale di nuova generazione, design elegante e aggiornamenti garantiti per 7 anni, è l'occasione perfetta per passare a Pixel. Lo smartphone in questione è acquistabile cliccando su questo link .

Prestazioni e batteria di lunga durata

Il chip Google Tensor G4 e i 12 GB di RAM assicurano fluidità in ogni utilizzo, dal multitasking al gaming. Il display Actua da 6,3" con refresh rate a 120 Hz garantisce immagini nitide e scorrevoli, mentre la batteria dura oltre un giorno e può arrivare fino a 100 ore con il Risparmio Energetico Estremo. La ricarica rapida porta lo smartphone a oltre metà autonomia in circa mezz'ora.

Google Pixel 9

Gli aggiornamenti di sicurezza per 7 anni garantiscono protezione costante, mentre il design in vetro e metallo satinato unisce eleganza e resistenza. Lo smartphone è disponibile nei colori Rosa peonia, Aloe e Grigio creta.