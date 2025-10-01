I driver GeForce ottimizzati per Battlefield 6 sono disponibili ora

NVIDIA ha reso disponibili i driver GeForce ottimizzati per Battlefield 6, con una versione 581.42 - WHQL che supporterà il nuovo capitolo della serie sparatutto su PC fin dal debutto, garantendo prestazioni ottimali sulle schede video RTX.
In arrivo il 10 ottobre, Battlefield 6 sarà infatti compatibile con DLSS 4 e in particolare consentirà di utilizzare strumenti come Super Resolution, Multi Frame Generation, Frame Generation, Reflex e DLAA per migliorare qualità dell'immagine e frame rate.
"Grazie a queste tecnologie, tutti i giocatori muniti di GeForce RTX potranno accelerare e migliorare l'esperienza, rendendo il gameplay più fluido e reattivo", ha scritto NVIDIA nella nota che ha accompagnato la pubblicazione dei nuovi driver.
Come già riportato, i requisiti di sistema di Battlefield 6 consentono un certo grado di scalabilità a seconda delle configurazioni e la tecnologia DLSS 4 sarà fondamentale per ottimizzare le prestazioni laddove possibile.
Tutte le novità dei nuovi driver GeForce
A pochi giorni dall'annuncio delle ultime novità relative alla piattaforma streaming GeForce NOW, NVIDIA si è presentata puntuale all'appuntamento con il lancio di Battlefield 6, pubblicando i nuovi driver ottimizzati con un certo anticipo per supportare al meglio il debutto del gioco.
Le altre novità dei driver Game Ready 581.42 includono:
Bug di gioco risolti
- Battlefield 2042: aumento dei crash GPU richiamando CDXGISwapChain::Present() (5446395)
- Forza Horizon 4: sfarfallio delle luci sulle RTX serie 50 (5404555)
- Planet Coaster 2: crash dopo l'aggiornamento driver (5447412)
- Calo significativo di FPS usando Smooth Motion con limite FPS di RivaTuner (5476266)
- Driver R580 causano stuttering nei giochi che usano il motore GODOT (5466820)
Bug generali risolti
- Adobe After Effects / Premiere Pro: crash all'avvio quando Smooth Motion è attivato globalmente (5515256)
- Adobe Premiere Pro: alcuni sistemi possono bloccarsi durante l'esportazione con codifica hardware (5431822)
- Con Video Noise Reduction attivo, la crominanza appare in scala di grigi (5401959)