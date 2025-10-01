I driver GeForce ottimizzati per Battlefield 6 sono disponibili ora

NVIDIA ha reso disponibili i driver GeForce ottimizzati per Battlefield 6, con una versione 581.42 - WHQL che supporterà il nuovo capitolo della serie sparatutto su PC fin dal debutto, garantendo prestazioni ottimali sulle schede video RTX.

In arrivo il 10 ottobre, Battlefield 6 sarà infatti compatibile con DLSS 4 e in particolare consentirà di utilizzare strumenti come Super Resolution, Multi Frame Generation, Frame Generation, Reflex e DLAA per migliorare qualità dell'immagine e frame rate.

"Grazie a queste tecnologie, tutti i giocatori muniti di GeForce RTX potranno accelerare e migliorare l'esperienza, rendendo il gameplay più fluido e reattivo", ha scritto NVIDIA nella nota che ha accompagnato la pubblicazione dei nuovi driver.

Come già riportato, i requisiti di sistema di Battlefield 6 consentono un certo grado di scalabilità a seconda delle configurazioni e la tecnologia DLSS 4 sarà fondamentale per ottimizzare le prestazioni laddove possibile.