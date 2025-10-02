I video che illustrano le novità di Xbox Game Pass sono sommersi dai commenti negativi

Microsoft ha pubblicato su YouTube alcuni video che illustrano le novità di Xbox Game Pass, e com'era lecito attendersi i commenti negativi non si sono fatti attendere, anzi costituiscono l'assoluta maggioranza dei feedback espressi dagli utenti.

La comunicazione della casa di Redmond in merito agli aumenti di prezzo ruota attorno al caro vecchio concetto della libertà di scelta, che è già stato utilizzato in passato per giustificare determinate strategie dell'azienda, vedi ad esempio il completo abbandono di Kinect ai tempi di Xbox One.

La ragazza che presenta le novità del Game Pass in uno dei trailer spiega che "Xbox ha ascoltato i vostri feedback", e inevitabilmente nei commenti ci si chiede con amara ironia chi abbia mai chiesto un aumento di prezzo del servizio in abbonamento.

Non c'è dubbio che gli annunci di Microsoft abbiano provocato scompiglio e irritazione: resta da vedere quale sarà la risposta degli utenti, se ce ne sarà una.