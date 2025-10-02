Il nuovo trailer di Little Nightmares 3 è un gioiello di atmosfera, un montaggio estremamente evocativo in cui la voce narrante di Low, ormai adulto, ricorda come la sua infanzia sia stata ben diversa da quella degli altri bambini.
È una vera e propria poesia, quella che viene recitata dall'attore che interpreta il personaggio, mentre sullo schermo si alternano sequenze che vedono Low e Alone alle prese con le tante sfide, le difficoltà e le insidie dell'inquietante scenario da cui dovranno cercare di fuggire.
Alle prese con trappole nascoste, enigmi da risolvere, creature raccapriccianti da cui nascondersi e un chiaroscuro costante in sottofondo, i due protagonisti di Little Nightmares 3 si ritroveranno ancora più uniti nella loro drammatica esperienza.
Un tema enfatizzato ulteriormente in questo terzo capitolo per via della modalità cooperativa, una funzionalità inedita che punta a mischiare le carte in tavola e a consegnarci un'avventura ancora più appassionante.
La prova del fuoco
Disponibile dal 10 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2, Little Nightmares 3 segna un importante passaggio di consegne, visto che il nuovo capitolo è stato sviluppato da Supermassive Games anziché Tarsier Studios.
Sicuramente esperti di esperienze horror, gli autori di Until Dawn e The Dark Pictures sapranno sicuramente catapultarci in uno scenario da incubo, ma il risultato finale sarà all'altezza degli esordi della saga?
Lo scopriremo appunto fra pochi giorni, quando Little Nightmares 3 farà finalmente il proprio debutto su tutte le piattaforme.