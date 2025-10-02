Il nuovo trailer di Little Nightmares 3 è un gioiello di atmosfera, un montaggio estremamente evocativo in cui la voce narrante di Low, ormai adulto, ricorda come la sua infanzia sia stata ben diversa da quella degli altri bambini.

È una vera e propria poesia, quella che viene recitata dall'attore che interpreta il personaggio, mentre sullo schermo si alternano sequenze che vedono Low e Alone alle prese con le tante sfide, le difficoltà e le insidie dell'inquietante scenario da cui dovranno cercare di fuggire.

Alle prese con trappole nascoste, enigmi da risolvere, creature raccapriccianti da cui nascondersi e un chiaroscuro costante in sottofondo, i due protagonisti di Little Nightmares 3 si ritroveranno ancora più uniti nella loro drammatica esperienza.

Un tema enfatizzato ulteriormente in questo terzo capitolo per via della modalità cooperativa, una funzionalità inedita che punta a mischiare le carte in tavola e a consegnarci un'avventura ancora più appassionante.