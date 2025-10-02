Ghost of Yotei ha il suo trailer con i riconoscimenti della stampa

Il trailer con i riconoscimenti di Ghost of Yotei conferma l'ottima accoglienza che la stampa internazionale ha riservato alla nuova esclusiva PlayStation firmata Sucker Punch, che ha portato a casa ottimi voti pur con qualche eccezione.

Diverse testate hanno enfatizzato le tematiche e il comparto narrativo dell'avventura, altre hanno sottolineato le straordinarie atmosfere del Giappone feudale e la capacità del gioco di rappresentarle in maniera efficace sullo schermo, grazie a uno strepitoso mix di grafica e sonoro.

La schermata conclusiva del trailer mostra i punteggi più alti ottenuti da Ghost of Yotei, che puntano spesso e volentieri al perfect score sebbene, come detto, fra i tanti pareri espressi ci sia anche chi si è dimostrato più critico nei confronti del sequel spirituale di Ghost fo Tsushima.

È appunto il caso della nostra recensione di Ghost of Yotei, che pur riconoscendo le grandi qualità dell'ultima creatura di Sucker Punch sottolinea anche la mancanza di novità concrete e una struttura che si perde un po' sulle missioni secondarie.