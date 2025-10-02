Ghost of Yotei ha il suo trailer con i riconoscimenti della stampa

Il trailer con i riconoscimenti di Ghost of Yotei conferma l'ottima accoglienza che la stampa internazionale ha riservato alla nuova esclusiva PlayStation firmata Sucker Punch, che ha portato a casa ottimi voti pur con qualche eccezione.
Diverse testate hanno enfatizzato le tematiche e il comparto narrativo dell'avventura, altre hanno sottolineato le straordinarie atmosfere del Giappone feudale e la capacità del gioco di rappresentarle in maniera efficace sullo schermo, grazie a uno strepitoso mix di grafica e sonoro.
La schermata conclusiva del trailer mostra i punteggi più alti ottenuti da Ghost of Yotei, che puntano spesso e volentieri al perfect score sebbene, come detto, fra i tanti pareri espressi ci sia anche chi si è dimostrato più critico nei confronti del sequel spirituale di Ghost fo Tsushima.
È appunto il caso della nostra recensione di Ghost of Yotei, che pur riconoscendo le grandi qualità dell'ultima creatura di Sucker Punch sottolinea anche la mancanza di novità concrete e una struttura che si perde un po' sulle missioni secondarie.
Una storia di vendetta
Accolto dunque dalla critica con ottimi voti, Ghost of Yotei racconta la drammatica storia di Atsu, una donna determinata a vendicare il massacro della sua famiglia, avvenuto sedici anni prima per mano di un gruppo di spietati mercenari che si facevano chiamare I Sei di Yotei.
Sopravvissuta per miracolo all'assalto, Atsu ha passato tanti anni ad addestrarsi per diventare una guerriera inarrestabile e ora, forte della reputazione da Onryo che la segue per via della maschera che indossa, è pronta ad affondare la lama nel corpo degli assassini.