Xbox Game Pass ha già quattro giochi confermati per maggio, compreso Forza Horizon 6

Ci troviamo dunque vicini alla prima uscita maggiore degli Xbox Game Studios per quest'anno, ma non è l'unito titolo di grande interesse già confermato per il prossimo mese, vediamo dunque quali sono i titoli già annunciati come in arrivo a maggio su Game Pass:

Le novità disponibili al lancio su Game Pass

I giochi già confermati per maggio su Game Pass sono quelli previsti arrivare al lancio all'interno del servizio in abbonamento, dunque quelli che saranno accessibili al livello Ultimate, ma ovviamente sono solo una parte di tutti i giochi che arriveranno il prossimo mese.

A spiccare è ovviamente Forza Horizon 6, una delle produzioni più importanti di quest'anno da parte di Xbox Game Studios e destinato a risultare uno dei giochi di guida arcade di maggior rilievo in assoluto, di cui abbiamo pubblicato proprio in questi giorni un resoconto sulla nostra prova approfondita.

Tuttavia, di notevole interesse sono anche l'avventura narrativa Mixtape, che mette in scena un affascinante racconto di formazione a ritmo di musica, l'avventura in prima persona Call of the Elder Gods, che si pone come seguito di Call of the Sea e Subnautica 2.

L'unico di cui non abbiamo ancora certezza è proprio quest'ultimo, considerando che l'uscita era prevista a maggio ma non c'è ancora una data di uscita ufficiale, e considerando il caos che ha caratterizzato il team di questi tempi non è da escludere un possibile posticipo.

In ogni caso, attendiamo le comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft per avere il quadro completo della situazione, in attesa ancora di conoscere la seconda mandata di giochi per aprile.