Ayaneo aumenta i prezzi delle sue retro-console portatili

Il 2026 continua ad essere un anno terribile anche per le retro-console, con Ayaneo a comunicare alcuni aumenti di prezzo previsti per i dispositivi portatili già sul mercato, oltre alle variazioni in applicazione alle console attualmente in lavorazione.

I motivi di questi cambiamenti sono ben noti: si tratta delle stesse cause che stanno portando all'aumento dei prezzi per l'intero mercato hardware da gioco, nonché di elettronica in generale, colpito dalla crisi delle memorie e dall'applicazione dei dazi.

Tutto questo ha portato il produttore Ayaneo a sospendere le prenotazioni per la sua nuova console Ayaneo Next 2, probabilmente in attesa di avere un'idea più chiara del prezzo a cui la macchina potrà essere venduta, e alla probabile chiusura della produzione di altri dispositivi come il Pocket Fit 8 Elite.