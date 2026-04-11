Ayaneo aumenta i prezzi delle sue retro-console portatili

Il 2026 continua ad essere un anno terribile anche per le retro-console, con Ayaneo a comunicare alcuni aumenti di prezzo previsti per i dispositivi portatili già sul mercato, oltre alle variazioni in applicazione alle console attualmente in lavorazione.
I motivi di questi cambiamenti sono ben noti: si tratta delle stesse cause che stanno portando all'aumento dei prezzi per l'intero mercato hardware da gioco, nonché di elettronica in generale, colpito dalla crisi delle memorie e dall'applicazione dei dazi.
Tutto questo ha portato il produttore Ayaneo a sospendere le prenotazioni per la sua nuova console Ayaneo Next 2, probabilmente in attesa di avere un'idea più chiara del prezzo a cui la macchina potrà essere venduta, e alla probabile chiusura della produzione di altri dispositivi come il Pocket Fit 8 Elite.
Prezzi proibitivi?
A questi problemi si aggiunge ora anche l'aumento di prezzo per due modelli di retro-console particolarmente apprezzati da parte del produttore, ovvero Pocket Vert e Pocket S Mini, oltre ai Mini PC AM03 e AM01S.
Non ci sono ancora informazioni precise su quali saranno i nuovi prezzi, né un periodo preciso sull'avvio degli incrementi, visto che al momento i vari modelli, dove disponibili, si trovano ancora al prezzo standard, ma questo potrebbe cambiare a breve, vista la comunicazione da parte del produttore.
Si tratta peraltro di dispositivi che già non costano poco nemmeno con i loro prezzi originali: Pocket Vert, un elegante emulo del Game Boy con display a colori e processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, viene venduto da 269$ a 369$ a seconda della configurazione, dunque il prezzo potrebbe diventare particolarmente proibitivo se dovesse subire un sostanzioso incremento.
Allo stesso modo, il Pocket S Mini, con la sua configurazione in orizzontale e lo Snapdragon G3x Gen 2, costa attualmente fra 319 e 479$.