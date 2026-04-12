Will: Follow The Light è stato rinviato, ecco la nuova data d'uscita

Il messaggio ufficiale

"Non è facile per noi condividere questa notizia, ma è una decisione importante per il nostro team, soprattutto come studio indipendente che pubblica autonomamente il suo primo gioco - e, a essere sinceri, non è qualcosa che siamo abituati a fare." Hanno spiegato gli sviluppatori, per poi annunciare la data: "Abbiamo deciso di spostare la data di uscita di Will: Follow The Light al 7 maggio 2026."

Quindi hanno spiegato le motivazioni: "il periodo intorno alla nostra data originale è diventato più affollato del previsto. Allo stesso tempo, questa settimana extra ci dà l'opportunità di effettuare gli ultimi controlli sulla build e assicurarci che tutto funzioni esattamente come previsto.

Trattandosi del nostro progetto di debutto, vogliamo essere sicuri di ogni aspetto dell'esperienza, senza compromettere la possibilità di condividere il nostro primo gioco con il maggior numero possibile di persone. In definitiva, a volte è meglio fermarsi e aspettare che la tempesta passi piuttosto che salpare in un mare agitato."

Viene confermato il lancio multipiattaforma: "Possiamo confermare che il gioco verrà comunque lanciato simultaneamente su tutte le piattaforme e apprezziamo davvero il vostro supporto e la vostra comprensione."