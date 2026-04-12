Chernobylite 2: Exclusion Zone è un insuccesso, the Farm 51 dichiara bancarotta

Il 2 aprile la società ha presentato alle autorità polacche i documenti per avviare la procedura di bancarotta , precisando però che si tratta "di una formalità". Una scelta obbligata, spiegano, dalle specificità della legislazione locale, mentre resta concreta la speranza di evitare il fallimento vero e proprio .

Lo studio polacco The Farm 51 , noto soprattutto per la serie Chernobylite , ma anche per l'amato Get Even , sta attraversando una fase difficile, segnata da problemi finanziari e incertezze per il futuro dei suoi progetti.

Situazione critica

Nel frattempo, il team è impegnato nella ricerca di nuovi investitori. Alcuni potenziali partner sarebbero già stati individuati e sono in corso trattative: in caso di esito positivo, i fondi raccolti verrebbero utilizzati per saldare i debiti, ristrutturare lo studio e proseguire lo sviluppo di Chernobylite 2: Exclusion Zone.

Le difficoltà risalgono a circa un anno fa, quando il gioco è stato lanciato in accesso anticipato. L'accoglienza del pubblico si è rivelata tiepida: le critiche dei giocatori e le vendite inferiori alle aspettative hanno costretto lo studio a ridurre quasi di un terzo il personale.

Nonostante una serie di aggiornamenti significativi pubblicati nei mesi successivi, il titolo non è riuscito ad ampliare la sua base di utenti. Su Steam, negli ultimi tempi, il picco giornaliero di giocatori raramente supera le 30 persone e la valutazione delle recensioni si è stabilizzata su "Mixed".

Alla luce della situazione finanziaria attuale, resta quindi incerto se Chernobylite 2: Exclusion Zone riuscirà ad arrivare alla pubblicazione della versione 1.0, come testimonia anche la riduzione degli aggiornamenti, che negli ultimi mesi si sono rarefatti.