In Titan Quest 2 arrivano le evocazioni

Titan Quest 2 sta per essere aggiornato ancora una volta, con l'introduzione di una grossa novita: le evocazioni, che fanno il loro ritorno nella serie. In effetti erano "attese da tempo e giustamente richieste", come sottolineato dagli sviluppatori.

Ogni maestria riceverà una sua evocazione, affiancata da abilità passive dedicate. L'obiettivo del design è duplice: supportare sia uno stile di gioco passivo, in cui le evocazioni combattono autonomamente, sia uno più attivo, che permette al giocatore di potenziarle o attivarne direttamente le capacità. In questo modo, "potrete scegliere il vostro stile di gioco" e modificarne il funzionamento tramite appositi modificatori.