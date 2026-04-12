In Titan Quest 2 arrivano le evocazioni

Titan Quest 2 sta per essere aggiornato ancora una volta, con l'introduzione di una grossa novita: le evocazioni, che fanno il loro ritorno nella serie. In effetti erano "attese da tempo e giustamente richieste", come sottolineato dagli sviluppatori.
Ogni maestria riceverà una sua evocazione, affiancata da abilità passive dedicate. L'obiettivo del design è duplice: supportare sia uno stile di gioco passivo, in cui le evocazioni combattono autonomamente, sia uno più attivo, che permette al giocatore di potenziarle o attivarne direttamente le capacità. In questo modo, "potrete scegliere il vostro stile di gioco" e modificarne il funzionamento tramite appositi modificatori.
Altri dettagli sulle Evocazioni
Le evocazioni, insieme alle aure, saranno per lo più abilità "sostenute", ovvero consumeranno energia invece di occupare spazio nella barra delle abilità. In caso di distruzione, verranno rievocate automaticamente, ma sarà fondamentale costruire con attenzione il proprio personaggio per gestire al meglio le risorse disponibili.
Tra gli esempi presentati troviamo diverse evocazioni legate alle maestrie: gli Wisps dello Storm Mastery, sfere di energia capaci di colpire con fulmini; il War Banner del Warfare Mastery, che potenzia gli alleati e indebolisce i nemici; l'Automaton del Forge Mastery, un costrutto modulabile con diversi elementi; il Core Dweller dell'Earth Mastery, un golem resistente; e lo Shadow Clone del Rogue Mastery, una copia temporanea del personaggio.
L'aggiornamento modificherà anche gli oggetti, aggiungendone di nuovi e rivedendo gli altri. Faranno il loro debutto i Talismani, pensati soprattutto per i maghi, in grado di aumentare sensibilmente l'energia ma utile anche ad altri archetipi. Inoltre, è stato rivisto in profondità il sistema degli oggetti Epici, che sono stati potenziati per renderli finalmente davvero utili.
L'aggiornamento introduce anche nuovi castoni per gli oggetti rari, modifiche alle pozioni, maggiori opzioni legate all'energia e miglioramenti agli oggetti per incantatori, oltre a numerosi altri interventi minori che saranno svelati al momento della pubblicazione.
Titan Quest 2 è disponibile per PC in Accesso Anticipato su Steam. La versione 1.0 non ha ancora una data ufficiale, ma il gioco sta facendo buone vendite.