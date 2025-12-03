Titan Quest 2 ha ricevuto un massiccio aggiornamento, che aggiunge delle caratteristiche molto attese

Titan Quest 2 ha ricevuto un aggiornamento enorme. Non è ancora uscito dall'Accesso Anticipato, ma sta facendo grandi passi verso la versione finale. Le novità introdotte sono davvero tantissime, in particolare spiccano Reliquie e Amuleti e una nuova Maestria Forgia, il supporto al multiplayer e la localizzazione tedesca. Nel frattempo, sono già in lavorazione le traduzioni in francese e cinese.

Tante novità

Come accennato, il cuore dell'update riguarda l'introduzione di circa 40 nuovi oggetti incastonabili, suddivisi tra Amuleti e Reliquie. Questi oggetti permettono finalmente di migliorare ulteriormente armi e armature.

Gli Amuleti sono più comuni e legati al tipo di nemico (ossa dagli scheletri, pelli dai cinghiali e così via). Ogni frammento offre un bonus, e unendo tre frammenti si ottiene un potenziamento extra. Le Reliquie, invece, sono rare e molto più potenti: tre frammenti dell'"Essenza del Fulmine di Zeus" possono persino dare una probabilità di uccidere istantaneamente i nemici non-boss.

Per quanto riguarda la Forgia, è ispirata a Efesto, dio del fuoco e dell'ingegno, e permette ai giocatori di rinforzare l'equipaggiamento direttamente in combattimento, specializzarsi nel riflettere il danno, posizionare trappole meccaniche, lame rotanti e torrette.

È possibile combinarla liberamente con le altre maestrie, così da creare delle build originali e versatili.

Altre novità sono: la modalità multigiocatore finalmente integrata nel client principale dell'Accesso Anticipato, permettendo fin da subito di esplorare e combattere in gruppo; la disponibilità della traduzione in tedesco, mentre quelle francese e cinese sono attualmente in lavorazione.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Titan Quest 2 è disponibile su PC in Accesso Anticipato via Epic Games Store e Steam al prezzo di 34,99 euro.