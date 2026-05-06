The Farm 51 fa il punto su Chernobylite 2, di fronte al rischio di fallimento del progetto

Il team ha ammesso che il gioco è stato pubblicato prematuramente : "Chernobylite 2 è entrato in accesso anticipato troppo presto. Aveva bisogno di più tempo, maggiore stabilità produttiva e una preparazione migliore prima di essere messo nelle mani dei giocatori". Problemi di ottimizzazione, bug, doppiaggi temporanei e traduzioni incomplete hanno contribuito a compromettere la fiducia di una parte della community.

A più di un anno dall'arrivo in Accesso Anticipato, Chernobylite 2: Exclusion Zon e è al centro di una riflessione da parte di The Farm 51 , che ha riconosciuto apertamente le difficoltà incontrate durante lo sviluppo e il lancio del progetto, in riferimento al rischio di fallimento dello studio .

Arco di redenzione

Secondo lo studio, le criticità derivano da una combinazione di fattori produttivi, organizzativi e decisioni aziendali precedenti, che hanno influito sui tempi e sulle modalità del lancio. Nonostante ciò, il messaggio del team è orientato alla prosecuzione del progetto: "Non stiamo cercando scuse... ricostruire la fiducia significa essere onesti su ciò che è accaduto e dimostrare con il lavoro di saper rimediare".

Il feedback degli utenti raccolto durante l'Accesso Anticipato ha contribuito a individuare gli elementi su cui intervenire, tra cui stabilità tecnica, intelligenza artificiale dei nemici, struttura narrativa, ritmo di gioco e qualità generale. Parallelamente, The Farm 51 ha avviato un processo di ristrutturazione interna con l'obiettivo di stabilizzare l'azienda e migliorare l'organizzazione della produzione.

Tra gli interventi previsti figurano una revisione approfondita della storia e dei dialoghi, il rifacimento dei doppiaggi nelle principali lingue, miglioramenti all'intelligenza artificiale dei nemici e un ampliamento dei contenuti narrativi e delle attività nel mondo di gioco.

Il team ha scelto di non fornire al momento una tabella di marcia dettagliata o date precise per i prossimi aggiornamenti, per evitare di creare aspettative non sostenibili: "Non vogliamo ripetere lo stesso errore... né promettere date che non possiamo confermare".

Nonostante le difficoltà, lo studio ribadisce l'impegno sul progetto: "Non abbiamo abbandonato Chernobylite 2. Siamo ancora qui, stiamo ancora lavorando e crediamo ancora in questo gioco".