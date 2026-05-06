Hitman World of Assassination è in sconto su Instant Gaming: è la trilogia completa

Nuova promozione per Hitman World of Assassination su PC, disponibile in formato digitale su Steam a un prezzo sensibilmente ridotto. La raccolta unifica l'intera trilogia moderna di Hitman in un unico pacchetto, rendendola una delle soluzioni più complete per avvicinarsi alla serie. Potete acquistarlo direttamente dal box qui sotto oppure dal link alla pagina prodotto. Il prezzo attuale è di 18,99€ (IVA esclusa), che diventano 23,17€ con IVA italiana al 22%. Il listino è fissato a 70€: considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 66,9%. Uno sconto interessante, soprattutto considerando la quantità di contenuti inclusi nel pacchetto.
Tutta la nuova saga di Hitman in un’unica versione
World of Assassination raccoglie i contenuti principali di Hitman, Hitman 2 e Hitman 3, offrendo accesso a numerose mappe sandbox, missioni e modalità aggiuntive. La struttura aperta dei livelli resta uno dei punti di forza, con ampia libertà di approccio ai contratti.
Per chi non ha ancora recuperato la trilogia o vuole averla in un'unica soluzione, questa edizione rappresenta il modo più diretto per farlo. A questo prezzo, il rapporto tra contenuti e costo resta tra i più competitivi nel panorama delle offerte attuali. Qui la nostra recensione del terzo capitolo della trilogia.
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