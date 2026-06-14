Onimusha: Way of the Sword, svelate risoluzione e framerate per PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

Partendo da PS5 e Xbox Series X , il gioco punta a una risoluzione di output 2160p nativi con framerate sbloccato tra 30 e 40 fps in modalità Priorità alla Qualità. Con il preset Priorità alle Prestazioni, la risoluzione resta a 2160p, ma tramite upscaling, mentre il target del framerate sale a 60 fps.

Tramite il sito ufficiale di Onimusha: Way of the Sword , Capcom ha svelato il target di risoluzione e framerate del gioco su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2. Su PC, come prevedibile, tutto dipenderà dalla configurazione dell'utente.

Series S e Switch 2

Anche su Xbox Series S troviamo due modalità dedicate. Qualità offre 1080p nativi con un framerate compreso tra 30 e 50 fps, mentre Prestazioni propone 1080p upscalati e punta ai 60 fps.

Per quanto riguarda Nintendo Switch 2, il gioco offrirà 1080p in modalità TV e 900p in portatile, in entrambi i casi tramite upscaler. Il framerate sarà fissato a 30 fps, con la possibilità di sbloccarlo per ottenere un range compreso tra 30 e 40 fps.

Sul sito Capcom non viene fatto alcun riferimento a una versione PS5 Pro. Considerando però la dicitura "Ottimizzato per PS5 Pro" presente sul sito ufficiale PlayStation, è plausibile che Capcom stia ancora lavorando su questa versione e non sia ancora pronta a condividere dettagli precisi.

Vi ricordiamo che Onimusha: Way of the Sword uscirà il 25 settembre 2026 su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2.