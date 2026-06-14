2

Su Steam il franchise di Final Fantasy è in saldo, tra capitoli principali, remake e spin‑off

Su Steam arrivano maxi‑sconti dedicati al franchise di Final Fantasy: dai capitoli principali ai remake e agli spin‑off, un'occasione perfetta per recuperare la saga a prezzi davvero invitanti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/06/2026
Cloud affronta Sepitoth in Final Fantasy Remake

Square Enix ha lanciato su Steam una serie di offerte dedicate all'intero franchise di Final Fantasy: dai capitoli principali alle remaster, dai remake agli spin‑off. Un'ottima occasione per recuperare qualche titolo mancante nella vostra collezione o per avvicinarsi a una delle saghe più celebri del panorama videoludico.

In vista dell'uscita di Final Fantasy 7 Revelation, potete recuperare i capitoli precedenti a prezzi davvero interessanti: Final Fantasy 7 Remake Intergrade è in promozione a 13,99 euro con il 60% di sconto, mentre Final Fantasy 7 Rebirth scende a 19,99 euro, il prezzo più basso mai registrato su Steam. In saldo anche Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, proposto a 17,49 euro con il 65% di sconto.

Altre promozioni in evidenza

Proseguiamo con Final Fantasy 16, disponibile a 19,99 euro con il 60% di sconto. Tra gli spin‑off spicca il remake Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, ora a 34,99 euro (-30%), mentre Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin scende a 15,99 euro. In sconto anche remaster e riedizioni, come Final Fantasy X | X-2 HD Collection a 9,99 euro.

Gli autori di Final Fantasy Resonance sanno che gli incontri casuali non piacciono sempre, ma... Gli autori di Final Fantasy Resonance sanno che gli incontri casuali non piacciono sempre, ma...

Queste sono solo alcune delle numerose promozioni disponibili. Se siete interessati, potete consultare il catalogo completo degli sconti sulla pagina dedicata di Steam, a questo indirizzo. Le offerte rimarranno attive fino al 25 giugno.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Steam
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Su Steam il franchise di Final Fantasy è in saldo, tra capitoli principali, remake e spin‑off