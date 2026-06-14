Su Steam il franchise di Final Fantasy è in saldo, tra capitoli principali, remake e spin‑off

Square Enix ha lanciato su Steam una serie di offerte dedicate all'intero franchise di Final Fantasy: dai capitoli principali alle remaster, dai remake agli spin‑off. Un'ottima occasione per recuperare qualche titolo mancante nella vostra collezione o per avvicinarsi a una delle saghe più celebri del panorama videoludico.
In vista dell'uscita di Final Fantasy 7 Revelation, potete recuperare i capitoli precedenti a prezzi davvero interessanti: Final Fantasy 7 Remake Intergrade è in promozione a 13,99 euro con il 60% di sconto, mentre Final Fantasy 7 Rebirth scende a 19,99 euro, il prezzo più basso mai registrato su Steam. In saldo anche Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion, proposto a 17,49 euro con il 65% di sconto.
Altre promozioni in evidenza
Proseguiamo con Final Fantasy 16, disponibile a 19,99 euro con il 60% di sconto. Tra gli spin‑off spicca il remake Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, ora a 34,99 euro (-30%), mentre Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin scende a 15,99 euro. In sconto anche remaster e riedizioni, come Final Fantasy X | X-2 HD Collection a 9,99 euro.
Queste sono solo alcune delle numerose promozioni disponibili. Se siete interessati, potete consultare il catalogo completo degli sconti sulla pagina dedicata di Steam, a questo indirizzo. Le offerte rimarranno attive fino al 25 giugno.
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