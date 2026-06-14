Guild Wars Reforged ha una data di uscita su mobile

Questa edizione permette di giocare praticamente ovunque, grazie a un'interfaccia e a comandi ottimizzati per gli schermi di smartphone e tablet. Chi è interessato può già trovare il gioco su App Store per iOS e su Google Play Store per Android.

ArenaNet ha annunciato la data di uscita su mobile di Guild Wars Reforged , la versione rinnovata e aggiornata del celebre MMORPG del 2005. Il debutto su iOS e Android è fissato per il 24 giugno .

Versione free‑to‑play, a pagamento e cross‑buy con PC

Guild Wars Reforged sarà disponibile in due formati principali. La prima è una versione free‑to‑play, supportata da annunci pubblicitari e con alcune limitazioni alle funzioni social, che consente comunque di giocare l'intera campagna Prophecies.

La seconda è una versione stand‑alone, in cui ogni campagna va acquistata separatamente: Prophecies, Factions e Nightfall costano 6,99 euro ciascuna, mentre Eye of the North è proposta a 9,99 euro e il Bonus Mission Pack a 6,99 euro. Questa versione non include pubblicità né restrizioni di alcun tipo.

Infine, chi possiede già il gioco su PC potrà accedere alla versione mobile semplicemente effettuando il login con il proprio account ArenaNet, ottenendo così l'esperienza completa senza costi aggiuntivi, pubblicità o limitazioni.

Guild Wars Reforged è stato pubblicato su PC lo scorso 3 dicembre per celebrare i 20 anni della serie, riportando in vita l'esperienza originale con una veste grafica moderna. L'obiettivo è rendere il gioco più accessibile ai nuovi giocatori e, allo stesso tempo, offrire ai veterani un motivo per tornare a esplorare Tyria.