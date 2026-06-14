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Guild Wars Reforged ha una data di uscita su mobile

Guild Wars Reforged arriva su mobile il 24 giugno: la versione rinnovata del classico MMORPG debutta su iOS e Android con interfaccia ottimizzata, modello free‑to‑play o a pagamento e supporto cross‑buy con PC.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   14/06/2026
Artwork di Guild Wars Reforged

ArenaNet ha annunciato la data di uscita su mobile di Guild Wars Reforged, la versione rinnovata e aggiornata del celebre MMORPG del 2005. Il debutto su iOS e Android è fissato per il 24 giugno.

Questa edizione permette di giocare praticamente ovunque, grazie a un'interfaccia e a comandi ottimizzati per gli schermi di smartphone e tablet. Chi è interessato può già trovare il gioco su App Store per iOS e su Google Play Store per Android.

Versione free‑to‑play, a pagamento e cross‑buy con PC

Guild Wars Reforged sarà disponibile in due formati principali. La prima è una versione free‑to‑play, supportata da annunci pubblicitari e con alcune limitazioni alle funzioni social, che consente comunque di giocare l'intera campagna Prophecies.

La seconda è una versione stand‑alone, in cui ogni campagna va acquistata separatamente: Prophecies, Factions e Nightfall costano 6,99 euro ciascuna, mentre Eye of the North è proposta a 9,99 euro e il Bonus Mission Pack a 6,99 euro. Questa versione non include pubblicità né restrizioni di alcun tipo.

Infine, chi possiede già il gioco su PC potrà accedere alla versione mobile semplicemente effettuando il login con il proprio account ArenaNet, ottenendo così l'esperienza completa senza costi aggiuntivi, pubblicità o limitazioni.

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Guild Wars Reforged è stato pubblicato su PC lo scorso 3 dicembre per celebrare i 20 anni della serie, riportando in vita l'esperienza originale con una veste grafica moderna. L'obiettivo è rendere il gioco più accessibile ai nuovi giocatori e, allo stesso tempo, offrire ai veterani un motivo per tornare a esplorare Tyria.

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