Kowloon's Gate: il team Hilltop pubblica la traduzione amatoriale dell'avventura targata Sony

Hilltop è un nome noto nell'ambito delle traduzioni amatoriali di titoli usciti in esclusiva sul mercato giapponese (avendo lavorato a giochi come Racing Lagoon, Aconcagua e Boku no Natsuyasumi 2 ), nonché per aver partecipato alla localizzazione ufficiale di Milano's Oddjob Collection per le piattaforme moderne. Tuttavia, l'adattamento di Kowloon's Gate si è rivelato una sfida tecnica senza precedenti.

Un gioco di culto

In un'intervista rilasciata alla testata Read Only Memo, il team di sviluppo ha descritto il processo di traduzione come simile a "masticare vetro", aggiungendo che spesso anche giocare al titolo restituisce la stessa sensazione. Sulle difficoltà legate al codice originale, il team ha precisato: "In ogni occasione possibile in cui gli sviluppatori potevano prendere una scorciatoia e risolvere un problema in modo approssimativo, lo hanno fatto. Il gioco è davvero, davvero, davvero refrattario all'inserimento dei sottotitoli. Questo è il progetto più difficile su cui abbia mai lavorato, punto".

Pubblicato in esclusiva per il mercato giapponese da Sony, Kowloon's Gate fu un progetto molto ambizioso: ideato nel 1992 e annunciato nel 1994, affrontò un periodo di sviluppo insolitamente lungo per gli standard dell'epoca.

Al momento della pubblicazione divise la critica (la rivista Famitsu gli assegnò un punteggio di 26 su 40) e registrò vendite modeste. Ciononostante, nel corso degli anni il gioco ha saputo ritagliarsi un seguito molto solido a livello internazionale, che oggi, grazie a questa nuova traduzione, potrà finalmente fruire dell'opera in lingua inglese.