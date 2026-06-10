0

Kowloon's Gate: il team Hilltop pubblica la traduzione amatoriale dell'avventura targata Sony

Dopo un lungo e travagliato lavoro di adattamento tecnico, il traduttore Hilltop ha reso disponibile gratuitamente la patch in lingua inglese per l'ambiziosa avventura uscita su PlayStation nel 1997.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   10/06/2026
La copertina di Kowloon's Gate

La patch per la traduzione in lingua inglese di Kowloon's Gate, avventura per la prima PlayStation uscita originariamente nel 1997, è ora disponibile per tutti. Gli utenti interessati a provare il titolo possono scaricare i file necessari in forma gratuita tramite la pagina Patreon del gruppo di traduzione Hilltop.

Hilltop è un nome noto nell'ambito delle traduzioni amatoriali di titoli usciti in esclusiva sul mercato giapponese (avendo lavorato a giochi come Racing Lagoon, Aconcagua e Boku no Natsuyasumi 2), nonché per aver partecipato alla localizzazione ufficiale di Milano's Oddjob Collection per le piattaforme moderne. Tuttavia, l'adattamento di Kowloon's Gate si è rivelato una sfida tecnica senza precedenti.

Un gioco di culto

In un'intervista rilasciata alla testata Read Only Memo, il team di sviluppo ha descritto il processo di traduzione come simile a "masticare vetro", aggiungendo che spesso anche giocare al titolo restituisce la stessa sensazione. Sulle difficoltà legate al codice originale, il team ha precisato: "In ogni occasione possibile in cui gli sviluppatori potevano prendere una scorciatoia e risolvere un problema in modo approssimativo, lo hanno fatto. Il gioco è davvero, davvero, davvero refrattario all'inserimento dei sottotitoli. Questo è il progetto più difficile su cui abbia mai lavorato, punto".

Pubblicato in esclusiva per il mercato giapponese da Sony, Kowloon's Gate fu un progetto molto ambizioso: ideato nel 1992 e annunciato nel 1994, affrontò un periodo di sviluppo insolitamente lungo per gli standard dell'epoca.

Una storica visual novel è stata finalmente tradotta in inglese Una storica visual novel è stata finalmente tradotta in inglese

Al momento della pubblicazione divise la critica (la rivista Famitsu gli assegnò un punteggio di 26 su 40) e registrò vendite modeste. Ciononostante, nel corso degli anni il gioco ha saputo ritagliarsi un seguito molto solido a livello internazionale, che oggi, grazie a questa nuova traduzione, potrà finalmente fruire dell'opera in lingua inglese.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
#Retrogaming
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Kowloon's Gate: il team Hilltop pubblica la traduzione amatoriale dell'avventura targata Sony