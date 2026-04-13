Il nuovo trailer di Pragmata racconta del legame fra Hugh e Diana

Il legame fra Hugh e Diana è al centro del nuovo trailer di Pragmata, pubblicato da Capcom in concomitanza con l'uscita delle recensioni internazionali, che hanno espresso valutazioni mediamente molto positive per il gioco.
Intitolato non a caso "Wherever You Go, I'll Be There" ("ovunque andrai, sarò lì"), il video mette in evidenza il rapporto fra i due protagonisti di Pragmata, che decidono di restare insieme all'inizio dell'avventura e sviluppano ben presto un forte attaccamento.
Se infatti è vero che la piccola Diana è un androide, le sue routine comportamentali sono effettivamente quelle di una bambina e Hugh impara di conseguenza a farle un po' da padre, mentre affrontano un'insidia dopo l'altra sfruttando le rispettive abilità.
La storia che viene raccontata nel titolo Capcom è dunque destinata a emozionarci, com'era lecito attendersi: avremo modo di scoprirla a partire dal 17 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
Un grande successo di critica
Come già accennato, Pragmata ha ricevuto ottimi voti dalla stampa internazionale, con punteggi mediamente anche molto alti: nella lista delle valutazioni la moda, ovverosia il numero che ricorre più spesso, ruota attorno al nove.
Si tratta di un risultato eccellente per Capcom, a maggior ragione considerando il fatto che per anni il progetto è stato avvolto da un misterioso silenzio che destava anche preoccupazione, visto quanto accaduto tempo fa con Deep Down.
Pragmata si è tuttavia rivelato qualcosa di ben diverso da un vaporware, e l'ottima accoglienza da parte della critica lo conferma: vedremo che anche il pubblico premierà quest'ultima produzione della casa giapponese.