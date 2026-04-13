Il nuovo trailer di Pragmata racconta del legame fra Hugh e Diana

Il legame fra Hugh e Diana è al centro del nuovo trailer di Pragmata, pubblicato da Capcom in concomitanza con l'uscita delle recensioni internazionali, che hanno espresso valutazioni mediamente molto positive per il gioco.

Intitolato non a caso "Wherever You Go, I'll Be There" ("ovunque andrai, sarò lì"), il video mette in evidenza il rapporto fra i due protagonisti di Pragmata, che decidono di restare insieme all'inizio dell'avventura e sviluppano ben presto un forte attaccamento.

Se infatti è vero che la piccola Diana è un androide, le sue routine comportamentali sono effettivamente quelle di una bambina e Hugh impara di conseguenza a farle un po' da padre, mentre affrontano un'insidia dopo l'altra sfruttando le rispettive abilità.

La storia che viene raccontata nel titolo Capcom è dunque destinata a emozionarci, com'era lecito attendersi: avremo modo di scoprirla a partire dal 17 aprile su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.