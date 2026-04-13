Un leak di Assassin’s Creed: Black Flag Resynced svela la presenza di "nuove storie e personaggi"

Una fuga di informazioni causata da un furto di dati ai danni dell'IGRS , l'ente di classificazione indonesiano, ha anticipato alcuni dettagli inediti su diversi giochi in arrivo nei prossimi mesi, tra cui 007 First Flight e il remake di Assassin's Creed 4: Black Flag .

La descrizione trafugata dell’IGRS

La descrizione allegata alla classificazione 18+ menziona esplicitamente "un cast di personaggi inediti e nuove storie", lasciando intendere modifiche alla narrazione originale o l'aggiunta di missioni opzionali completamente nuove. Un'ipotesi credibile, considerando che Ubisoft avrebbe optato per un rifacimento completo e non per una semplice remaster.

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"Questo titolo dona nuova linfa a un grande classico amato dai fan, pur restando pienamente fedele allo spirito dell'originale", recita l'IGRS. "Segue la storia del carismatico pirata e Assassino Edward Kenway mentre vive le sue avventure nei Caraibi del XVIII secolo, tra parkour nelle città e battaglie navali, alla ricerca di fortuna e gloria. Modernizzato nel 2026, il nuovo gioco introduce inoltre un cast di personaggi inediti e nuove storie."

Come forse già saprete, il mese scorso Ubisoft ha confermato i lavori su un rifacimento di Black Flag, tuttavia per il momento di ufficiale non è stato svelato nient'altro, dunque non resta che aspettare ulteriori comunicazioni ufficiali per scoprire maggiori dettagli sul gioco. Forse l'attesa non sarà affatto lunga, con voci di corridoio che suggeriscono un annuncio in programma per questa settimana.