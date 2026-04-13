Daredevil: Rinascita, ecco il trailer ufficiale della Stagione 2

Marvel ha pubblicato il trailer ufficiale della Stagione 2 di Daredevil: Rinascita, attualmente disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+, con un nuovo episodio in arrivo ogni mercoledì fino al 6 maggio.

Il video fa una carrellata dei diversi personaggi presenti all'interno della seconda stagione, partendo con la tanto chiacchierata sequenza di Bullseye nella tavola calda, di cui lo stesso Wilson Bethel si è detto assolutamente entusiasta.

Dopodiché vediamo il Wilson Fisk di Vincent D'Onofrio e le conseguenze delle sue azioni, che portano a una vera e propria guerra fra le strade di New York, che darà verosimilmente vita a scontri violentissimi fra i cittadini e le forze di polizia agli ordini di Kingpin.

Infine il trailer lascia spazio ai comprimari femminili, che come sappiamo vedranno un clamoroso ritorno durante questa seconda stagione, in attesa di capire cosa riserverà il futuro ad alcuni dei protagonisti dello show.