0

I preordini di Pragmata su Steam sono schizzati alle stelle dopo la pubblicazione delle recensioni

I preordini di Pragmata stanno registrando un'impennata su Steam dopo la pubblicazione delle recensioni internazionali, portando il gioco di Capcom ai vertici della classifica dei titoli Premium più venduti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/04/2026
Hugh e Diana in Pragmata
Pragmata
Pragmata
Articoli News Video Immagini

I preordini di Pragmata su Steam hanno registrato una rapida impennata, portando il gioco nella top 5 dei titoli Premium più venduti sulla piattaforma subito dopo la fine dell'embargo sulle recensioni internazionali, che, come forse saprete, hanno accolto molto positivamente la nuova IP action adventure di Capcom.

Steam ordina le sue classifiche in base ai ricavi generati e non al numero di copie vendute. Nel momento in cui scriviamo, Pragmata occupa l'ottava posizione nella classifica globale dei giochi più venduti su Steam. Tuttavia, escludendo i free‑to‑play come Counter‑Strike 2 e PUBG, il titolo sale al quarto posto tra i giochi Premium, dietro Crimson Desert, Slay the Spire 2 e i preordini di Forza Horizon 6, altro titolo molto atteso tra quelli in uscita nelle prossime settimane.

Il buongiorno si vede dal mattino?

Secondo i dati di Steam, è la prima volta che Pragmata entra nella top 100 dei giochi più venduti della piattaforma. È quindi facile collegare questo improvviso balzo in avanti alla pubblicazione delle recensioni della stampa internazionale, per la maggior parte positive o molto positive. A proposito: se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la recensione di Pragmata su Multiplayer.it.

Pragmata Steam
I voti di Pragmata premiano il nuovo gioco prodotto da Capcom? I voti di Pragmata premiano il nuovo gioco prodotto da Capcom?

Naturalmente si tratta solo di un primo segnale, che non garantisce automaticamente un grande successo commerciale. Resta però un indicatore incoraggiante per Capcom in vista del lancio ufficiale di Pragmata, previsto per il 17 aprile anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
I preordini di Pragmata su Steam sono schizzati alle stelle dopo la pubblicazione delle recensioni