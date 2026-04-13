I preordini di Pragmata su Steam sono schizzati alle stelle dopo la pubblicazione delle recensioni

I preordini di Pragmata su Steam hanno registrato una rapida impennata, portando il gioco nella top 5 dei titoli Premium più venduti sulla piattaforma subito dopo la fine dell'embargo sulle recensioni internazionali, che, come forse saprete, hanno accolto molto positivamente la nuova IP action adventure di Capcom.
Steam ordina le sue classifiche in base ai ricavi generati e non al numero di copie vendute. Nel momento in cui scriviamo, Pragmata occupa l'ottava posizione nella classifica globale dei giochi più venduti su Steam. Tuttavia, escludendo i free‑to‑play come Counter‑Strike 2 e PUBG, il titolo sale al quarto posto tra i giochi Premium, dietro Crimson Desert, Slay the Spire 2 e i preordini di Forza Horizon 6, altro titolo molto atteso tra quelli in uscita nelle prossime settimane.
Il buongiorno si vede dal mattino?
Secondo i dati di Steam, è la prima volta che Pragmata entra nella top 100 dei giochi più venduti della piattaforma. È quindi facile collegare questo improvviso balzo in avanti alla pubblicazione delle recensioni della stampa internazionale, per la maggior parte positive o molto positive. A proposito: se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere la recensione di Pragmata su Multiplayer.it.
Naturalmente si tratta solo di un primo segnale, che non garantisce automaticamente un grande successo commerciale. Resta però un indicatore incoraggiante per Capcom in vista del lancio ufficiale di Pragmata, previsto per il 17 aprile anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.