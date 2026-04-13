I voti di Pragmata premiano il nuovo gioco prodotto da Capcom?

La critica si è espressa e sono arrivati i voti di Pragmata: a quanto pare il nuovo gioco prodotto da Capcom è stato accolto in maniera decisamente positiva dalla stampa internazionale, visto che fra le valutazioni fioccano punteggi piuttosto alti.

GameSpew - 10

Hey Poor Player - 10

Region Free - 10

Radio Times - 10

SteamDeckHQ - 10

Digitally Downloaded - 10

MonsterVine - 10

Loot Level Chill - 9,5

CD-Action - 9,5

Destructoid - 9,5

Game8 - 9,2

The A.V. Club - 9,1

Critical Hits - 9

COGconnected - 9

Console Creatures - 9

DayOne - 9

Final Weapon - 9

Gameliner - 9

GAMINGbible - 9

Metro GameCentral - 9

Stevivor - 9

TheGamer - 9

GameSpot - 9

Adrenaline - 9

Gaming Boulevard - 9

HardZone - 9

Retcon - 9

Screen Rant - 9

Giant Bomb - 9

Nintendo Life - 9

Video Chums - 8,8

PC Gamer - 8,7

Carole Quintaine - 8,5

CGMagazine - 8,5

Gamers Heroes - 8,5

GIGA - 8,5

Indigo GEEK - 8,5

Meristation - 8,5

Noisy Pixel - 8,5

Multiplayer.it - 8

Digital Spy - 8

GamersRD - 8

GamesRadar+ - 8

Push Square - 8

The Outerhaven - 8

TrueGaming - 8

VGC - 8

IGN - 8

ZTGD - 8

Wccftech - 7,5

Checkpoint Gaming - 7,5

Gamereactor - 7

Scorrendo la lista si nota che il voto che si ripete con più frequenza rientra nell'orbita del 9, il che conferma le grandi qualità di un progetto che per anni è rimasto avvolto dal mistero, ma che poi finalmente è stato rivelato e che fra pochi giorni sarà disponibile per tutti i possessori di PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.