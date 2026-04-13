I voti di Pragmata premiano il nuovo gioco prodotto da Capcom?

La critica si è espressa e sono arrivati i voti di Pragmata: a quanto pare il nuovo gioco prodotto da Capcom è stato accolto in maniera decisamente positiva dalla stampa internazionale, visto che fra le valutazioni fioccano punteggi piuttosto alti.
- GameSpew - 10
- Hey Poor Player - 10
- Region Free - 10
- Radio Times - 10
- SteamDeckHQ - 10
- Digitally Downloaded - 10
- MonsterVine - 10
- Loot Level Chill - 9,5
- CD-Action - 9,5
- Destructoid - 9,5
- Game8 - 9,2
- The A.V. Club - 9,1
- Critical Hits - 9
- COGconnected - 9
- Console Creatures - 9
- DayOne - 9
- Final Weapon - 9
- Gameliner - 9
- GAMINGbible - 9
- Metro GameCentral - 9
- Stevivor - 9
- TheGamer - 9
- GameSpot - 9
- Adrenaline - 9
- Gaming Boulevard - 9
- HardZone - 9
- Retcon - 9
- Screen Rant - 9
- Giant Bomb - 9
- Nintendo Life - 9
- Video Chums - 8,8
- PC Gamer - 8,7
- Carole Quintaine - 8,5
- CGMagazine - 8,5
- Gamers Heroes - 8,5
- GIGA - 8,5
- Indigo GEEK - 8,5
- Meristation - 8,5
- Noisy Pixel - 8,5
- Multiplayer.it - 8
- Digital Spy - 8
- GamersRD - 8
- GamesRadar+ - 8
- Push Square - 8
- The Outerhaven - 8
- TrueGaming - 8
- VGC - 8
- IGN - 8
- ZTGD - 8
- Wccftech - 7,5
- Checkpoint Gaming - 7,5
- Gamereactor - 7
Scorrendo la lista si nota che il voto che si ripete con più frequenza rientra nell'orbita del 9, il che conferma le grandi qualità di un progetto che per anni è rimasto avvolto dal mistero, ma che poi finalmente è stato rivelato e che fra pochi giorni sarà disponibile per tutti i possessori di PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.
La nostra recensione
Se avete già letto la nostra recensione di Pragmata, saprete che abbiamo davvero apprezzato il gioco, capace di richiamare la tradizione degli action di una volta grazie a un gameplay solido, diretto e rifinito, supportato da una struttura adeguatamente ricca.
Le vicende di Hugh e Diana raccontano una storia che si conferma emozionante, mentre il peculiare sistema di combattimento messo a punto da Capcom appare accattivante e si assimila rapidamente, accompagnato com'è da una buona varietà di nemici, armi e abilità.