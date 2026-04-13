I giocatori di Marathon stanno inventando modi per convincere più persone a giocare al raid hardcore

I fan dello sparatutto di Bungie si stanno quindi facendo venire idee, tramite i social media, per spingere più persone a giocare .

Il raid di Marathon, Cryo Archivio , è difficile e mette a rischio i giocatori, con la conseguenza che i più casual non si sentono mai pronti ad affrontarlo. Il problema del Cryo Archivio è legato anche al fatto che serve un loadout da 5.000 crediti (minimo) per poter giocare .

Cosa pensano i giocatori di Reddit

"Date a tutti il loadout gratuito che è stato offerto al lancio della mappa una volta a settimana", ha suggerito l'utente di Reddit timeobedlam. "Darà ai giocatori un modo a basso rischio per interagire con i contenuti (su base molto limitata) e non immetterà davvero così tanto valore nell'economia generale (siamo onesti, la maggior parte di quei loadout verrà spazzata via da team super-equipaggiati e rimarrà a terra)".

La proposta ha preso piede sul subreddit di Marathon, dove centinaia di giocatori hanno messo Mi Piace e pubblicato commenti. Molti si sono detti d'accordo con l'idea di "renderlo gratuito solo una volta a settimana e poi far pagare 5.000 [crediti] dopo".

"Ci giocherei di più se potessi scambiare direttamente crediti [per l'equipaggiamento necessario] piuttosto che mettere insieme un kit da 5.000 pezzo per pezzo", ha spiegato un giocatore, mentre ad altri è piaciuta l'idea di poter caricare loadout personalizzati preimpostati così "da non doverli ricostruire ogni volta".

"Mi piacerebbe poter creare un kit con oggetti regolarmente in stock che si possono acquistare, e poi avere un'opzione con un solo clic per comprare il kit", ha suggerito l'utente. "Prenderebbe gli oggetti dall'inventario se disponibili, e poi automatizzerebbe gli acquisti in seguito". Voi cosa ne pensate?

Segnaliamo poi che Marathon pare avere un grosso problema di cheater e Bungie ne è cosciente.