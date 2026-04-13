Un gioco mobile sta per chiudere, ma sarà preservato diventando single player

Aquaplus ha annunciato la pubblicazione di Utawarerumono: Lost Frag Story Archives , una versione offline del mobile game Utawarerumono: Lost Frag, destinata a preservarne i contenuti e la storia dopo la chiusura definitiva. Si tratta di un modo davvero gradito per non far morire l'esperienza con la fine del supporto live service, che si spera venga adottato da sempre più editori, visto l'incremento di titoli che vengono abbandonati perché non più sostenibili.

Vale la pena preservarlo

Lanciato esclusivamente in Giappone nel novembre 2019, Utawarerumono: Lost Frag è un free-to-play che spazia tra visual novel e gioco di ruolo scritto da Naoya Shimokawa e Munemitsu Suga, già autori della serie principale di Utawarerumono. Pur proponendo una trama inedita e indipendente dalla trilogia originale, il titolo includeva anche personaggi ben noti ai fan del franchise.

Dopo circa sei anni di aggiornamenti, è stato annunciato che il gioco chiuderà definitivamente i server il 23 aprile 2026. In risposta alle numerose richieste della community, Aquaplus ha quindi deciso di "immortalare" l'esperienza con Story Archives, una nuova edizione che permetterà di rivivere l'intera storia anche offline.

Il progetto non si limiterà a una semplice riproposizione di contenuti noti: il team sta valutando l'introduzione del doppiaggio completo per la storia principale e per gli eventi, oltre alla possibilità di aggiungere nuovi contenuti narrativi. Piattaforme e ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito attraverso i canali ufficiali. Difficilmente arriverà in occidente, ma è comunque una bella storia che merita di essere conosciuta.