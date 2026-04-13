007 First Light e altri giochi vittime di una falla nella sicurezza del rating indonesiano

Nelle scorse ore una grave falla nel sistema di classificazione indonesiano, l'Indonesian Game Rating System, ha esposto online materiale riservato relativo a numerosi giochi non ancora pubblicati, in particolare 007 First Light.

Parliamo di documenti e filmati che gli sviluppatori hanno inviato all'IGRS al fine di ottenere la classificazione dei loro titoli per il mercato indonesiano, e che per un periodo di tempo non ancora quantificato sono risultati disponibili per chiunque volesse scaricarli.

Purtroppo i materiali in questione stanno già circolando online, e nel caso del nuovo gioco di IO Interactive basato sulla saga di James Bond pare includano anche il finale: una pessima notizia per gli autori e per tutti gli appassionati che attendevano con trepidazione il lancio di 007 First Light.

Lancio che ormai è relativamente vicino, se consideriamo che il titolo sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 27 maggio, dunque fra poco più di un mese.