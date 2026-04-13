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007 First Light e altri giochi vittime di una falla nella sicurezza del rating indonesiano

Una clamorosa falla nella sicurezza dell'Indonesian Game Rating System ha esposto materiali di 007 First Light e di diversi altri giochi, creando un concreto rischio spoiler.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/04/2026
James Bond in 007 First Light
007 First Light
007 First Light
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Nelle scorse ore una grave falla nel sistema di classificazione indonesiano, l'Indonesian Game Rating System, ha esposto online materiale riservato relativo a numerosi giochi non ancora pubblicati, in particolare 007 First Light.

Parliamo di documenti e filmati che gli sviluppatori hanno inviato all'IGRS al fine di ottenere la classificazione dei loro titoli per il mercato indonesiano, e che per un periodo di tempo non ancora quantificato sono risultati disponibili per chiunque volesse scaricarli.

Purtroppo i materiali in questione stanno già circolando online, e nel caso del nuovo gioco di IO Interactive basato sulla saga di James Bond pare includano anche il finale: una pessima notizia per gli autori e per tutti gli appassionati che attendevano con trepidazione il lancio di 007 First Light.

007 First Light: il nuovo video diario parla del giovane James Bond nel gioco 007 First Light: il nuovo video diario parla del giovane James Bond nel gioco

Lancio che ormai è relativamente vicino, se consideriamo che il titolo sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal prossimo 27 maggio, dunque fra poco più di un mese.

Non solo James Bond

Come detto, 007 First Light non è l'unica vittima di questo increscioso incidente: anche Echoes of Aincrad: Sword Art Online, mostrato con un trailer pochi giorni fa, rientra fra i titoli esposti, in questo caso con sequenze di gameplay e cutscene relative a momenti chiave della storia.

Non è tutto: fra le produzioni coinvolte ci sarebbero anche il remake di Assassin's Creed: Black Flag e Castlevania: Belmon'ts Curse, sebbene per il momento non siano stati individuati materiali trafugati, nonché gli indirizzi e-mail appartenenti a centinaia di sviluppatori e addetti ai lavori.

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