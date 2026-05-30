Paralives, 007 o Mina the Hollower? Cosa giocherete questo weekend?

Tra i titoli più importanti usciti recentemente ci sono sicuramente Paralives, 007 First Light e Mina the Hollower .

Maggio è oramai giunto al termine e in questo fine settimana prima di giugno possiamo goderci i nostri giochi preferiti, magari nelle ore più calde durante le quali è meglio non uscire (mettete la crema solare se lo fate!). La domanda di rito oramai la conoscete: cosa giocherete questo weekend?

Cosa giocherete nel fine settimana?

Paralives è uno dei grandi successi del momento su Steam. Il gioco life simulator, che cerca di sfidare The Sims, ci permette di gestire i nostri personaggi, la loro vita e le nostre case dei sogni. L'opera sarà inoltre regolarmente aggiornata e otterrà sempre e solo contenuti gratuiti, anche dopo la conclusione dei lavori sull'Accesso Anticipato. Per ora, Paralives sembra aver convinto il pubblico.

007 First Light è invece l'avventura d'azione spionistica di IO Interactive, già autori di Hitman. Il nuovo gioco ci mette nei panni di un giovane James Bond, all'inizio della propria carriera nell'MI6. Dovremo infiltrarci usando vari gadget, affrontare inseguimenti in auto e sparatorie adrenaliniche, in un mix che abbiamo particolarmente apprezzato nella nostra recensione.

Mina the Hollower, infine, è un gioco indie di Yacht Club, il team di Shovel Knight. A questo giro la fonte di ispirazione sono i titoli per Game Boy Color e l'avventura ci mette nei panni di una scienziata che deve combattere contro varie mostruosità su un'isola a mondo aperto. Il gioco costa solo una ventina di euro, tra l'altro!

Diteci, giocherete uno di questi titoli oppure avete altre opere in lista da completare prima?