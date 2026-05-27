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Mina the Hollower piace tantissimo: i voti internazionali sono molto alti

Il nuovo gioco dai creatori di Shovel Knight - Mina the Hollower - pare essere un successo tra la critica. Ecco la lista dei voti internazionali delle recensioni del videogioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/05/2026
Mina The Hollower
Mina the Hollower
Mina the Hollower
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Il 29 maggio sarà disponibile Mina the Hollower, il nuovo gioco di Yacht Club Games, un gioco d'avventura con visuale dall'alto dallo stile retro.

Se ancora non eravate riusciti a capire se l'opera sarebbe stata di qualità come Shovel Knight o se avrebbe fatto acqua da tutte le parti, ora avete una risposta grazie alle recensioni internazionali.

I voti di Mina the Hollower

Ecco i principali voti internazionali:

  • DualShockers 10 / 10
  • TechRaptor 10 / 10
  • The Outerhaven Productions 5 / 5
  • Cubed3 10 / 10
  • Kakuchopurei 100 / 100
  • IGN USA 10 / 10
  • Netto's Game Room 5 / 5
  • ThreeTwoPlay 5 / 5
  • Region Free 5 / 5
  • EvelonGames 10 / 10
  • The Gamer 5 / 5
  • Cat with Monocle 5 / 5
  • AnaitGames 10 / 10
  • Rectify Gaming 9.5 / 10
  • Gamer Guides 95 / 100
  • WayTooManyGames 9.5 / 10
  • VDGMS 9.5 / 10
  • Gamer Social Club 9.5 / 10
  • But Why Tho? 9.5 / 10
  • PSX Brasil 90 / 100
  • Worth Playing 9 / 10
  • NintendoWorldReport 9 / 10
  • Gamers Heroes 90 / 100
  • Console Creatures 9 / 10
  • Gameliner 4.5 / 5
  • DayOne 9 / 10
  • GamesRadar+ 4,5 / 5
  • GameBlast 9 / 10
  • Nintendo Blast 9 / 10
  • RPGamer 4.5 / 5
  • COGconnected 87 / 100
  • GamerFocus 8.6 / 10
  • Entertainium 4 / 5
  • Giant Bomb 3.5 / 5

La media dei voti al momento della scrittura è 92/100 su Opencritic e 93/100 su Metacritic con una quarantina di recensioni a disposizione. Ovviamente la media potrebbe cambiare leggermente se arriveranno nuovi voti.

Yacht Club Games vuole che Mina the Hollower sia il suo The Legend of Zelda Yacht Club Games vuole che Mina the Hollower sia il suo The Legend of Zelda

Tra i voti più alti c'è quello di IGN USA, che scrive: "Mina the Hollower vi scaverà un nido nel cervello e vi costruirà una piccola casa accogliente. Non riuscivo a smettere di pensarci: indizi per enigmi irrisolti mi balenano in testa prima di dormire; un angolo in alto fuori portata dove non ho mai messo piede mi chiama ogni volta che ci passo davanti andando per negozi a Ossex; i calcoli mi dicono che per massimizzare la mia potenza d'attacco basterebbe un solo ottimo punto di 'grinding', e a quel punto potrei sconfiggere quel boss segreto che mi ha distrutto. Mina raggiunge le stesse vette, sia nell'azione che nello stile, che le sue illustri ispirazioni - Zelda, Castlevania e i GDR di FromSoft - toccano abitualmente, e con molte meno risorse. Anche se avete giocato solo a Breath of the Wild ed Elden Ring, non lasciatevi ingannare dall'aspetto retro: Mina the Hollower saprà saziare la stessa fame, grazie a un mondo aperto stracolmo di misteri che vale la pena scovare e a un combattimento vivace e intelligente di cui non riuscivo a fare a meno. È un grande gioco in una confezione piccola, e un capolavoro assoluto d'avventura."

Il voto più basso, invece, è quello di Giant Bomb che scrive: "Nonostante il divertimento che spesso provo con Mina, decisioni di design discutibili mi impediscono di innamorarmene allo stesso modo in cui è successo con Shovel Knight. Pur dicendo questo, mi dispiace per i paragoni che Mina attira su di sé. Shovel Knight, Zelda, Dark Souls... sono vette altissime. Ma, d'altronde, come posso non paragonare Mina a quei titoli? Suppongo sia questo il rischio del mostrare le proprie ispirazioni in modo così palese."

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