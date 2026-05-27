Mina the Hollower piace tantissimo: i voti internazionali sono molto alti

Se ancora non eravate riusciti a capire se l'opera sarebbe stata di qualità come Shovel Knight o se avrebbe fatto acqua da tutte le parti, ora avete una risposta grazie alle recensioni internazionali .

I voti di Mina the Hollower

Ecco i principali voti internazionali:

DualShockers 10 / 10

TechRaptor 10 / 10

The Outerhaven Productions 5 / 5

Cubed3 10 / 10

Kakuchopurei 100 / 100

IGN USA 10 / 10

Netto's Game Room 5 / 5

ThreeTwoPlay 5 / 5

Region Free 5 / 5

EvelonGames 10 / 10

The Gamer 5 / 5

Cat with Monocle 5 / 5

AnaitGames 10 / 10

Rectify Gaming 9.5 / 10

Gamer Guides 95 / 100

WayTooManyGames 9.5 / 10

VDGMS 9.5 / 10

Gamer Social Club 9.5 / 10

But Why Tho? 9.5 / 10

PSX Brasil 90 / 100

Worth Playing 9 / 10

NintendoWorldReport 9 / 10

Gamers Heroes 90 / 100

Console Creatures 9 / 10

Gameliner 4.5 / 5

DayOne 9 / 10

GamesRadar+ 4,5 / 5

GameBlast 9 / 10

Nintendo Blast 9 / 10

RPGamer 4.5 / 5

COGconnected 87 / 100

GamerFocus 8.6 / 10

Entertainium 4 / 5

Giant Bomb 3.5 / 5

La media dei voti al momento della scrittura è 92/100 su Opencritic e 93/100 su Metacritic con una quarantina di recensioni a disposizione. Ovviamente la media potrebbe cambiare leggermente se arriveranno nuovi voti.

Tra i voti più alti c'è quello di IGN USA, che scrive: "Mina the Hollower vi scaverà un nido nel cervello e vi costruirà una piccola casa accogliente. Non riuscivo a smettere di pensarci: indizi per enigmi irrisolti mi balenano in testa prima di dormire; un angolo in alto fuori portata dove non ho mai messo piede mi chiama ogni volta che ci passo davanti andando per negozi a Ossex; i calcoli mi dicono che per massimizzare la mia potenza d'attacco basterebbe un solo ottimo punto di 'grinding', e a quel punto potrei sconfiggere quel boss segreto che mi ha distrutto. Mina raggiunge le stesse vette, sia nell'azione che nello stile, che le sue illustri ispirazioni - Zelda, Castlevania e i GDR di FromSoft - toccano abitualmente, e con molte meno risorse. Anche se avete giocato solo a Breath of the Wild ed Elden Ring, non lasciatevi ingannare dall'aspetto retro: Mina the Hollower saprà saziare la stessa fame, grazie a un mondo aperto stracolmo di misteri che vale la pena scovare e a un combattimento vivace e intelligente di cui non riuscivo a fare a meno. È un grande gioco in una confezione piccola, e un capolavoro assoluto d'avventura."

Il voto più basso, invece, è quello di Giant Bomb che scrive: "Nonostante il divertimento che spesso provo con Mina, decisioni di design discutibili mi impediscono di innamorarmene allo stesso modo in cui è successo con Shovel Knight. Pur dicendo questo, mi dispiace per i paragoni che Mina attira su di sé. Shovel Knight, Zelda, Dark Souls... sono vette altissime. Ma, d'altronde, come posso non paragonare Mina a quei titoli? Suppongo sia questo il rischio del mostrare le proprie ispirazioni in modo così palese."