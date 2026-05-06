Tutto quello che c'è da sapere sullo Svilupparty 2026

La nuova edizione di Svilupparty è pronta a riportare a Bologna sviluppatori e appassionati di videogiochi, con tre giornate dedicate alla produzione videoludica indipendente italiana. Organizzato dall'associazione IPID (Italian Party of Indie Developers) e da anni punto di riferimento prezioso per sviluppatori e aspiranti tali, l'evento è in programma dall'8 al 10 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 0re 18:00 tutti i giorni, presso il TPO Bologna, in Via Camillo Casarini, 17/5, e permetterà ai visitatori di testare direttamente i titoli presentati dagli studi che popolano la penisola. Il 9 maggio, alle 13:00, si potrà inoltre partecipare allo Sviluppselfie, una foto di gruppo di tutti i presenti alla manifestazione.
Online è stata poi pubblicata la scaletta delle presentazioni che avverrano durante i tre giorni dello Svilupparty.
Inoltre, tesserandosi come Sostenitori dell'associazione, si avranno pranzo e cena gratis nella giornata di sabato, birra inclusa, mentre venerdì e domenica il pranzo, sempre con birra.
L'iniziativa di Bologna Nerd
Per festeggiare, l'associazione Bologna Nerd ha organizzato un evento collaterale, l'After Party, che mira a coinvolgere tutti i partecipanti allo Svilupparty 2026: sabato 9 maggio, alle ore 21:00, ci sarà un'apertura straordinaria che permetterà a programmatori e artisti di trascorrere la serata negli spazi dell'associazione, siti in Via Vittoria 28/G. Consultate il sito di Bologna Nerd per altri dettagli e per rimanere aggiornati.
Tutti i progetti dello Svilupparty 2026
Sul sito ufficiale di Svilupparty 2026 è già disponibile l'elenco della maggior parte dei giochi che saranno presenti. Vediamoli:
|GIOCO
|TEAM
|LINK
|Vespera Bononia
|Power Up Team
|Pagina del gioco
|Candy Luna Park
|Power Up Team, Bytwice IV Productions
|Pagina del gioco
|War of Wheels
|Dreambits
|Pagina del gioco
|Evolvania
|IV Productions, Elan Manuguerra
|Pagina del gioco
|Spinning Scarecrow
|IV Productions
|Pagina del gioco
|Beatrix
|Tambù Digital
|Pagina del gioco
|Drag'n'Dungeon
|Tambù Digital, Demon Girl
|Pagina del gioco
|BloodPath
|xana koby games
|Pagina del gioco
|Soulkin
|Tambù Digital
|Pagina del gioco
|Death Blonde
|Demon Girl
|Pagina del gioco
|L'ultimo Partenopeo
|EFOOGAMES
|Pagina del gioco
|Time Breaking: Dino Breach
|Digitaly Arts
|Pagina del gioco
|Dome Drive
|Dome Drive
|Pagina del gioco
|In Your Light
|Dream Eater Corp.
|-
|Splatchinko
|Stupidi Pixel
|Pagina del gioco
|Midgardr
|Holy Radish
|Pagina del gioco
|For a Fistful of Coins
|Eclipsa Games
|Pagina del gioco
|Dumpyland
|Oniria Games
|Pagina del gioco
|Who Is The Next Chosen One!?
|First Impact Studio
|Pagina del gioco
|Absolute Tenebra
|Absolute Tenebra
|Pagina del gioco
|Project Braindance
|AlDenteStudio
|-
|Extreme Gardening
|Dix&Dex Manufacture
|-
|Nox Prospera
|Suji Games
|Pagina del gioco
|Wild Mars
|Art Of Level Design
|Pagina del gioco
|Block Number 5
|Overkillas Studio
|Pagina del gioco
|Juicy Punch
|StoneCutter Games
|-
|Timeater
|GFCreativeLab
|Pagina del gioco
|LogiGolf
|Moon Tile
|Pagina del gioco
|Space Outlaw
|Rain Drop Dead
|-
|Only two Lives
|Spesgames
|Pagina del gioco
|Spirits of Baciu
|Horns Level Up Games
|Pagina del gioco
|Chromatic Battles
|Nightwave Games
|Pagina del gioco
|Ancient Shores: War of Decks
|Argo Games Studio
|-
|Deathcoat
|Lazy Duck Games
|-
|Onigiri
|OniTeam
|Pagina del gioco
|Reflected
|The Yellow Button / Richard Oz
|Pagina del gioco
|Primary Investigations
|Rabbit Eye Studio
|Pagina del gioco
|Project Cinder
|ZioPera Games
|-
|Croaking Buzz
|Mossy Puddle
|-
|Bloody Shift
|Disgraced game studio
|-
|Insomnia Dreaming
|Retroframes Production
|-
|Malware City
|Ludos Forge
|Pagina del gioco
|BrainJack
|Human Remorses
|-
|El Pit
|5hossomakie1veganograzie
|Pagina del gioco
|Sliding Dungeons
|Yellow Hat Games
|-
|Spanky "Bat-a-Swing"
|Green Flamingo
|Pagina del gioco
|Underdog
|Polyhedric
|-
|Rising Army
|Arkbits
|Pagina del gioco
|InnTale HEROES
|Iron Duck Entertainment
|-
|Heirlooms
|Sunny Pond Studio
|-
|PICO-8 Showcase Vol. 1
|Daniele Spadoni
|PicoBlox - Fruit Bot - Tiny Trailblazer
|Hear My Cult
|Frogtrain
|Pagina del gioco
|Unio:Scarlet Bond!
|Team Unio
|Pagina del gioco
|THAD-The heroes are dead
|LStudio
|Pagina del gioco
|FEED IT
|Games On A Chair
|Pagina del gioco
|PISCGAME
|GBM cortex
|Pagina del gioco
|ERIS
|Delta Threshold Studio
|Pagina del gioco
|Paradox! Stuck in the Past
|Rewind Studios
|Pagina del gioco
|Vitreous
|Caracolas Games Indie
|Pagina del gioco
|Dungeon Rise
|REIMEI Studios
|Pagina del gioco
Come seguire l'evento da casa
Chi non potrà partecipare di persona a Svilupparty, potrà seguirlo sintonizzandosi sulle pagine e sui social di Multiplayer.it, visto che seguiremo l'evento dal vivo, raccontandovi il meglio di quanto emergerà. Oppure potete tenere d'occhio i canali ufficiali della manifestazione: YouTube, Facebook, gruppo Facebook dell'Italian Party of Indie Developers, Discord e Instagram.
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