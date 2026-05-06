Tutto quello che c'è da sapere sullo Svilupparty 2026

La nuova edizione di Svilupparty è pronta a riportare a Bologna sviluppatori e appassionati di videogiochi, con tre giornate dedicate alla produzione videoludica indipendente italiana. Organizzato dall'associazione IPID (Italian Party of Indie Developers) e da anni punto di riferimento prezioso per sviluppatori e aspiranti tali, l'evento è in programma dall'8 al 10 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 0re 18:00 tutti i giorni, presso il TPO Bologna, in Via Camillo Casarini, 17/5, e permetterà ai visitatori di testare direttamente i titoli presentati dagli studi che popolano la penisola. Il 9 maggio, alle 13:00, si potrà inoltre partecipare allo Sviluppselfie, una foto di gruppo di tutti i presenti alla manifestazione.

Online è stata poi pubblicata la scaletta delle presentazioni che avverrano durante i tre giorni dello Svilupparty.

Inoltre, tesserandosi come Sostenitori dell'associazione, si avranno pranzo e cena gratis nella giornata di sabato, birra inclusa, mentre venerdì e domenica il pranzo, sempre con birra.

L'iniziativa di Bologna Nerd

Per festeggiare, l'associazione Bologna Nerd ha organizzato un evento collaterale, l'After Party, che mira a coinvolgere tutti i partecipanti allo Svilupparty 2026: sabato 9 maggio, alle ore 21:00, ci sarà un'apertura straordinaria che permetterà a programmatori e artisti di trascorrere la serata negli spazi dell'associazione, siti in Via Vittoria 28/G. Consultate il sito di Bologna Nerd per altri dettagli e per rimanere aggiornati.