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Tutto quello che c'è da sapere sullo Svilupparty 2026

Scoprite tutti i dettagli sullo Svilupparty 2026, l'evento che mette in contatto i videogiocatori con gli sviluppatori italiani.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/05/2026
I partecipanti allo Svilupparty 2025

La nuova edizione di Svilupparty è pronta a riportare a Bologna sviluppatori e appassionati di videogiochi, con tre giornate dedicate alla produzione videoludica indipendente italiana. Organizzato dall'associazione IPID (Italian Party of Indie Developers) e da anni punto di riferimento prezioso per sviluppatori e aspiranti tali, l'evento è in programma dall'8 al 10 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 0re 18:00 tutti i giorni, presso il TPO Bologna, in Via Camillo Casarini, 17/5, e permetterà ai visitatori di testare direttamente i titoli presentati dagli studi che popolano la penisola. Il 9 maggio, alle 13:00, si potrà inoltre partecipare allo Sviluppselfie, una foto di gruppo di tutti i presenti alla manifestazione.

Online è stata poi pubblicata la scaletta delle presentazioni che avverrano durante i tre giorni dello Svilupparty.

Inoltre, tesserandosi come Sostenitori dell'associazione, si avranno pranzo e cena gratis nella giornata di sabato, birra inclusa, mentre venerdì e domenica il pranzo, sempre con birra.

L'iniziativa di Bologna Nerd

Per festeggiare, l'associazione Bologna Nerd ha organizzato un evento collaterale, l'After Party, che mira a coinvolgere tutti i partecipanti allo Svilupparty 2026: sabato 9 maggio, alle ore 21:00, ci sarà un'apertura straordinaria che permetterà a programmatori e artisti di trascorrere la serata negli spazi dell'associazione, siti in Via Vittoria 28/G. Consultate il sito di Bologna Nerd per altri dettagli e per rimanere aggiornati.

Tutti i progetti dello Svilupparty 2026

Sul sito ufficiale di Svilupparty 2026 è già disponibile l'elenco della maggior parte dei giochi che saranno presenti. Vediamoli:

GIOCO TEAM LINK
Vespera BononiaPower Up TeamPagina del gioco
Candy Luna ParkPower Up Team, Bytwice IV ProductionsPagina del gioco
War of WheelsDreambitsPagina del gioco
EvolvaniaIV Productions, Elan ManuguerraPagina del gioco
Spinning ScarecrowIV ProductionsPagina del gioco
BeatrixTambù DigitalPagina del gioco
Drag'n'DungeonTambù Digital, Demon GirlPagina del gioco
BloodPathxana koby gamesPagina del gioco
SoulkinTambù DigitalPagina del gioco
Death BlondeDemon GirlPagina del gioco
L'ultimo PartenopeoEFOOGAMESPagina del gioco
Time Breaking: Dino BreachDigitaly ArtsPagina del gioco
Dome DriveDome DrivePagina del gioco
In Your LightDream Eater Corp.-
SplatchinkoStupidi PixelPagina del gioco
MidgardrHoly RadishPagina del gioco
For a Fistful of CoinsEclipsa GamesPagina del gioco
DumpylandOniria GamesPagina del gioco
Who Is The Next Chosen One!?First Impact StudioPagina del gioco
Absolute TenebraAbsolute TenebraPagina del gioco
Project BraindanceAlDenteStudio-
Extreme GardeningDix&Dex Manufacture-
Nox ProsperaSuji GamesPagina del gioco
Wild MarsArt Of Level DesignPagina del gioco
Block Number 5Overkillas StudioPagina del gioco
Juicy PunchStoneCutter Games-
TimeaterGFCreativeLabPagina del gioco
LogiGolfMoon TilePagina del gioco
Space OutlawRain Drop Dead-
Only two LivesSpesgamesPagina del gioco
Spirits of BaciuHorns Level Up GamesPagina del gioco
Chromatic BattlesNightwave GamesPagina del gioco
Ancient Shores: War of DecksArgo Games Studio-
DeathcoatLazy Duck Games-
OnigiriOniTeamPagina del gioco
ReflectedThe Yellow Button / Richard OzPagina del gioco
Primary InvestigationsRabbit Eye StudioPagina del gioco
Project CinderZioPera Games-
Croaking BuzzMossy Puddle-
Bloody ShiftDisgraced game studio-
Insomnia DreamingRetroframes Production-
Malware CityLudos ForgePagina del gioco
BrainJackHuman Remorses-
El Pit5hossomakie1veganograziePagina del gioco
Sliding DungeonsYellow Hat Games-
Spanky "Bat-a-Swing"Green FlamingoPagina del gioco
UnderdogPolyhedric-
Rising ArmyArkbitsPagina del gioco
InnTale HEROESIron Duck Entertainment-
HeirloomsSunny Pond Studio-
PICO-8 Showcase Vol. 1Daniele Spadoni PicoBlox - Fruit Bot - Tiny Trailblazer
Hear My CultFrogtrainPagina del gioco
Unio:Scarlet Bond!Team UnioPagina del gioco
THAD-The heroes are deadLStudioPagina del gioco
FEED ITGames On A ChairPagina del gioco
PISCGAMEGBM cortexPagina del gioco
ERISDelta Threshold StudioPagina del gioco
Paradox! Stuck in the PastRewind StudiosPagina del gioco
VitreousCaracolas Games IndiePagina del gioco
Dungeon RiseREIMEI StudiosPagina del gioco

Come seguire l'evento da casa

Chi non potrà partecipare di persona a Svilupparty, potrà seguirlo sintonizzandosi sulle pagine e sui social di Multiplayer.it, visto che seguiremo l'evento dal vivo, raccontandovi il meglio di quanto emergerà. Oppure potete tenere d'occhio i canali ufficiali della manifestazione: YouTube, Facebook, gruppo Facebook dell'Italian Party of Indie Developers, Discord e Instagram.

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