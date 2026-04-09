Marathon pare avere un grosso problema di cheater e Bungie ne è cosciente

Un grosso problema

Il fenomeno dei bari non è nuovo negli sparatutto, ma in un gioco come Marathon può avere conseguenze gravissime. Qui infatti non si perde solo la partita: si rischia di perdere tutto il bottino e l'equipaggiamento accumulato, spesso del valore di decine di migliaia di crediti virtuali. Un danno che molti giocatori paragonano a "buttare tutto giù da un dirupo".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Anche ARC Raiders ha affrontato difficoltà simili, ma Bungie aveva promesso un approccio più severo, basato su ban immediati e sistemi di sicurezza avanzati. In un post ufficiale pubblicato prima del lancio, la software house assicurava: "La sicurezza e il networking saranno oggetto di dialogo continuo con la community. Ci impegniamo a rendere l'esperienza su Tau Ceti IV divertente, coinvolgente ed equa".

Nonostante queste promesse, le segnalazioni aumentano. Lo streamer Albralelie ha dichiarato: "Ho provato la modalità classificata... in 3 partite su 7 ho incontrato quelli che erano evidentemente dei cheater. Per quanto mi piaccia il gioco, non ho voglia di affrontare di nuovo una situazione simile... probabilmente smetterò di creare contenuti su Marathon".

Visto il montare delle proteste, Bungie ha risposto illustrando cosa sta facendo e cosa intende fare per contrastare il fenomeno:

"Abbiamo visto le discussioni su cheater, comportamenti tossici e integrità competitiva in Marathon, quindi ecco un rapido aggiornamento dal nostro team che si occupa di sicurezza.

Rilevamento e sanzioni: adottiamo una politica di tolleranza zero nei confronti dei cheater. Stiamo bannando attivamente i giocatori confermati come tali e ampliando i nostri sistemi di telemetria e rilevamento per individuarli meglio. Parte di questo lavoro è già attiva, e ulteriori miglioramenti verranno implementati nelle prossime settimane. L'anti-cheat è un processo continuo di monitoraggio, miglioramento e risposta. Continueremo a investire in questo ambito per proteggere l'integrità delle vostre partite.

Strumenti di segnalazione: stiamo migliorando i sistemi di segnalazione sia per il cheating sia per i comportamenti tossici:

- Rendendo più semplice segnalare sospetti cheater direttamente in gioco e tramite i nostri strumenti web.

- Migliorando le modalità per segnalare molestie e altre violazioni del Codice di Condotta.

- Valutando l'introduzione di messaggi nella casella di posta in-game, così da potervi informare quando una vostra segnalazione porta a un intervento.

Voce e comunicazioni: nel lungo periodo stiamo investendo in strumenti più avanzati per la moderazione della chat vocale, per intervenire in modo più efficace contro gli utenti recidivi nelle chat di prossimità e di squadra, insieme agli strumenti già forniti dalle piattaforme.

Stream sniping: sappiamo che è un problema reale, soprattutto nelle modalità classificate. Stiamo lavorando con i team di Trust & Safety e di design per introdurre protezioni migliori in gioco, come delle opzioni per la privacy dei nomi."

Bungie invita, infine, a segnalare i comportamenti sospetti, con clip, VOD o qualsiasi altro mezzo.