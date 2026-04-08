Spellcasters Chronicles aggiornato alla versione 0.5: scopriamo tutte le novità

Tra i nuovi contenuti spiccano due creature inedite : la Valkyrie, unità volante di rango III capace di caricare i nemici, conquistare Altari senza bisogno di torri e curare gli alleati in situazioni critiche; e lo Gnoll Spearman, combattente di rango II specializzato nel fermare le cariche avversarie e destabilizzare anche creature più grandi. Sul fronte magie arriva invece Holy Shield, una barriera sacra che blocca i proiettili.

Il nuovo aggiornamento del Moba Spellcasters Chronicles , in arrivo oggi 8 aprile 2026, porta il gioco alla versione 0.5 e introduce una serie di novità e modifiche pensate per migliorare ritmo e bilanciamento delle partite.

Altre novità

Dal punto di vista del gameplay, gli sviluppatori sono intervenuti soprattutto sul ritmo delle partite. I tempi di respawn dei giocatori di alto livello sono stati ridotti e le "anime" degli Spellcaster, ora raccoglibili da entrambe le squadre, forniscono più esperienza e ricaricano le Incantazioni.

Come spiegato dal team, "il vostro feedback ha evidenziato che i tempi di respawn nel late game influivano negativamente sul ritmo delle partite", motivo per cui si è scelto di velocizzare il ritorno in gioco. Introdotto anche un limite ai danni inflitti ai Titani, fissato a 9999, per evitare eccessi dovuti alle combinazioni dei potenziamenti: "l'accumulo di bonus permetteva di infliggere danni eccessivi, rendendo i Titani troppo facili da abbattere".

Non mancano miglioramenti tecnici, come la correzione della riduzione eccessiva della velocità durante il lancio delle magie e un bug che faceva sparare un proiettile in più ad Astral Shot. Inoltre, ampio spazio è dedicato al bilanciamento. Gli Enchanter ricevono potenziamenti per rendere più efficace il loro contributo nelle fasi iniziali: aumento dei danni, miglioramenti agli effetti di stordimento e raddoppio della velocità di incantamento. Anche la mobilità generale di alcuni personaggi viene ritoccata, con salti più rapidi e maggiore velocità di movimento a terra, per facilitare le schivate. "I personaggi basati sul movimento terrestre avevano più difficoltà a evitare gli attacchi", hanno spiegato gli sviluppatori. Tra le magie, Holy Arrow viene rafforzata sia nei danni sia nelle cure, per renderla più incisiva nel PvP e nel supporto, mentre le magie a raggio (come Fire Ray e Ice Ray) risultano ora più efficaci contro le creature.

Infine, l'aggiornamento risolve diversi bug, tra cui problemi alle animazioni del menu, agli upgrade dei danni e a un'anomalia che causava danni eccessivi alla magia Sacrifice, oltre a vari interventi minori di rifinitura.